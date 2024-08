Congresso pode votar mudança em regra de emendas Pix após decisão de Flávio Dino

BRASÍLIA - Deputados e senadores avaliam realizar ainda esta semana uma sessão conjunta para aprovar mudanças nas chamadas emendas Pix, após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), exigir mais transparência nos repasses de recursos. Uma das ideias que estão na mesa, segundo apurou o Estadão/Broadcast, é usar um Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) de abertura de crédito extraordinário para incluir as alterações das emendas Pix na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024.

É possível que o governo federal envie um PLN novo ao Congresso, mas os parlamentares também podem aproveitar um PLN que já existe. O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), chegou a dizer que as novas regras para as emendas Pix só poderiam ser incluídas na LDO de 2025, que ainda não tem previsão para ser votada. Mas a cúpula do Congresso avalia ser possível fazer a alteração na lei deste ano, já que os PLNs podem mudar a LDO em vigor. Seria uma espécie de "jabuti", medida sem relação com o conteúdo original do projeto. Nesta quarta-feira, 14, o ministro Flávio Dino suspendeu todas as emendas impositivas de parlamentares ao Orçamento da União até que o Congresso crie regras para a execução das emendas que observem requisitos de transparência, rastreabilidade e eficiência.

O Congresso busca mudar regras das emendas Pix Foto: Wilton Júnior/Wilton Júnior/Estadão

Por se tratar de matéria orçamentária, a mudança na LDO precisaria ser aprovada em sessão do Congresso, que reúne todos os deputados e senadores. Diante da urgência em resolver o impasse com o Judiciário, os parlamentares avaliam realizar a votação nesta quinta-feira, 15. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é o responsável por convocar as sessões conjuntas. A pressa também ocorre porque a Câmara realiza nesta semana um esforço concentrado de votações em meio às eleições municipais, mas na semana que vem os deputados já não estarão em Brasília.

Foram realizadas nesta terça-feira, 13, uma série de reuniões sobre emendas. Na residência oficial da Presidência da Câmara, segundo parlamentares, Lira demonstrou estar preocupado com a decisão de Dino. Os deputados discutiram delimitar o objeto das emendas Pix, ou seja, explicitar para qual fim o dinheiro está sendo usado (para qual obra ou política pública específica). Hoje, não fica claro como as prefeituras estão usando as verbas, embora o nome do deputado que enviou a emenda possa ser identificado.

Emendas parlamentares são recursos no Orçamento da União que podem ser direcionados pelos deputados e senadores a seus redutos eleitorais. Hoje, existem três modalidades: as emendas individuais, a que cada deputado e senador tem direito, as de bancada estadual e as de comissão. As duas primeiras são impositivas, ou seja, o pagamento é obrigatório, embora o governo controle o ritmo da liberação.

As emendas Pix (batizadas com esse nome em referência ao sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central) são uma forma de manejar as emendas individuais e permitem a destinação direta de recursos federais a Estados e municípios sem controle e fiscalização.

Na última quinta-feira, 8, Lira se reuniu com o procurador-geral da República, Paulo Gonet. O encontro ocorreu um dia após a PGR entrar com ação no STF contra as emendas Pix, e Lira estava acompanhado do advogado da Câmara, Jules Queiroz. Para a PGR, esse sistema gera perda de transparência, publicidade e rastreabilidade das verbas federais e ofende princípios constitucionais como o pacto federativo e a separação dos Poderes.

Apesar de estarem empenhados em resolver os problemas de transparência das emendas Pix para atender aos questionamentos do Judiciário, os líderes da Câmara estão mais preocupados com o impacto nas emendas de comissão, que também foram incluídas na ação relatada por Flávio Dino no STF.

As emendas de comissão têm sido usadas como moeda de troca política no Congresso desde o fim do orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão que consistia no repasse de emendas de relator sem transparência e de forma que dificultava a fiscalização. A ofensiva sobre esses recursos, portanto, impacta diretamente no poder da cúpula do Legislativo, às vésperas das eleições para as presidências da Câmara e do Senado.

A solução para dar transparência às emendas pix é vista como mais fácil do que a situação das emendas de comissão. Segundo fontes do governo envolvidas nas discussões, há uma expectativa de que o STF ainda se pronuncie de forma mais específica sobre quais ritos requer para as emendas de comissão.