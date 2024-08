Dino suspende pagamento de emendas parlamentares até Congresso criar regras de transparência

BRASÍLIA - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino suspendeu todas as emendas impositivas de parlamentares ao Orçamento da União até que o Congresso crie regras para a execução das emendas que observem requisitos de transparência, rastreabilidade e eficiência. A decisão, que atende a pedido formulado pelo PSOL, atinge as ‘emendas Pix’, emendas individuais de transferência com finalidade definida e emendas de bancadas. As exceções são recursos enviados para obras já iniciadas e ações para atendimento de calamidade pública.

“Não é compatível com a Constituição Federal a execução de emendas ao Orçamento que não obedeçam a critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade, de modo que fica impedida qualquer interpretação que confira caráter absoluto à impositividade de emendas parlamentares”, afirmou Dino no despacho.

O ministro do STF, Flavio Dino, assinou decisão travando pagamento de emendas parlamentares Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil

PUBLICIDADE Com a decisão, ficam suspensas qualquer tipo de emendas individuais até que o Congresso e o governo Lula regulem novos procedimentos. Segundo o magistrado, não haverá prejuízo de obras já iniciadas ou em andamento. Recursos destinados para o atendimento de calamidade pública também não serão proibidos. “A execução de emendas impositivas fica sustada até que os poderes Legislativo e Executivo, em diálogo institucional, regulem os novos procedimentos conforme a presente decisão, sem prejuízo de obras efetivamente já iniciadas e em andamento, conforme atestado pelos órgãos administrativos competentes, ou de ações para atendimento de calamidade pública formalmente declarada e reconhecida”, afirmou Dino na decisão.

O ministro também ressaltou que é dever do Planalto verificar se as emendas estão atendendo às regras constitucionais. “É dever do Poder Executivo aferir, de modo motivado e transparente, se as emendas parlamentares estão aptas à execução, conforme requisitos técnicos constantes da Constituição Federal, normas legais e regulamentares”, disse Dino.

O tema tem colocam em confronto o STF e o Congresso. No Legislativo, há que atribua ao governo articulação a favor das ações de Dino.

O que são emendas parlamentares e o que Dino proibiu?

Emendas parlamentares são recursos no Orçamento da União que podem ser direcionados pelos deputados e senadores a seus redutos eleitorais. Hoje, existem três modalidades: as emendas individuais, a que cada deputado e senador tem direito, as de bancada estadual e as de comissão. As duas primeiras são impositivas, ou seja, o pagamento é obrigatório, embora o governo controle o ritmo da liberação.

As emendas Pix (batizadas com esse nome em referência ao sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central) são uma forma de manejar as emendas individuais e permitem a destinação direta de recursos federais a Estados e municípios sem controle e fiscalização.