IPVA congelado e ‘cashback’ de imposto: conheça as propostas dos candidatos ao governo de SP

Apresentados por meio do plano de governo enviado à Justiça Eleitoral ou a partir de entrevistas e propagandas na TV, os compromissos assumidos pelos candidatos ao governo de São Paulo vão de impostos congelados e devolvidos a mutirões de cirurgias, conclusão de obras de mobilidade atrasadas, cartão para compra de alimentos, bilhete único para as cidades da Grande São Paulo, ampliação do crédito para o microempreendedor e planos de recuperação da aprendizagem, entre muitos outros exemplos.

Os candidatos Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, Rodrigo Garcis, Elvis Cezar e Vinícius Poit participaram da sabatina Estadão-FAAP, em São Paulo Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

Com base nisso, o Estadão levantou parte desses compromissos dos programas oficiais dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas em dez áreas: Emprego e Renda, Educação, Segurança Pública, Saúde, Desenvolvimento Social, Habitação, Transportes e Mobilidade, Cultura, Esportes e Sustentabilidade.

As propostas estão divididas por tema e por candidato. São eles: Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Elvis Cezar (PDT) e Vinicius Poit (Novo) - os cinco participaram das sabatinas Estadão-FAAP. Em comum a todos, projetos prioritários para geração de emprego, melhorias na educação e saúde e reforço na segurança pública.

Como de costume nas últimas eleições estaduais em São Paulo, parte das promessas incluem obras atrasadas de mobilidade, como linhas de metrô e o Rodoanel; ampliação da rede de restaurantes do Bom Prato (agora com a novidade de um cartão para compra de alimentos); projetos de parceria com a iniciativa privada em obras de habitação, saneamento e penitenciárias; e investimento em escolas de tempo integral e técnicas, além de expansão da telemedicina no Estado.

Algumas propostas já se destacam no debate, como congelar o IPVA por quatro anos (feita por Haddad), criar um programa de devolução do imposto pago por famílias pobres (de Rodrigo Garcia) e gerar 1 milhão de empregos no primeiro ano de mandato (firmada por Elvis Cezar).