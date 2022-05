Datafolha: Para 78%, voto em Lula é definitivo; 75% não mudarão voto em Bolsonaro

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 27, mostra que os eleitores que estão totalmente decididos sobre em quem votar para a Presidência da República em outubro são maioria, e a margem dos dispostos a considerar outras opções vem diminuindo. Enquanto 69% dos entrevistados não admitem mudar sua escolha, 30% ainda avaliam outros nomes. No levantamento anterior, em março, a proporção estava em 67% ante 32%.

Neste grupo, os entrevistados que votam no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são os mais decididos - 78% dizem que não mudariam o voto. Já o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro (PL) é o segundo mais consolidado: 75% não cogitam trocar de candidato.

Os eleitores do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, porém, estão mais indecisos: 63% deles dizem que podem migrar para outro nome. Se isso acontecer, a vantagem é do petista. Quatro em cada dez entrevistados que dizem votar em Ciro têm Lula como segunda opção de voto, enquanto apenas 10% dizem que ainda consideram votar em Bolsonaro como segunda opção.

Eleitores de Ciro Gomes estão mais indecisos que os de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas candidato do PDT é o mais lembrado como segunda opção pelos entrevistados Foto: Dida Sampaio/Estadão

Por outro lado, Ciro é o que mais pode roubar votos de Lula. Entre os apoiadores do ex-presidente, 31% podem migrar para o pré-candidato do PDT, ante16% que escolheriam Bolsonaro.

O ex-ministro é também o mais lembrado como plano B, com 20% dos eleitores dizendo que ainda podem escolhê-lo. Lula vem na segundo colocação, com 17%. Bolsonaro só aparece em quarto lugar como a segunda opção mais lembrada, com 12%, já que 14% dizem que se não votarem no candidato preferido, migram para o voto branco ou nulo.

Eleitores de João Doria

Os antigos eleitores do tucano João Doria, que desistiu da disputa, agora devem migrar para Lula ou Ciro, mostra a pesquisa Datafolha. Sem seu candidato na disputa, 29% dos entrevistados que iam votar no PSDB tinham Lula como segunda opção de voto, 27% escolhiam Ciro e apenas 12% afirmaram que migrariam para Bolsonaro.

A pesquisa foi feita com 2.556 eleitores acima dos 16 anos em 181 cidades de todo o País entre quarta-feira, 25, e quinta-feira, 26. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05166/2022.