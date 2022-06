Datena encontra Bolsonaro para debater aliança com Tarcísio em SP

O apresentador José Luiz Datena (PSC) vai se reunir ainda hoje em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro (PL) para fechar sua posição no cenário eleitoral paulista. “Estou indo”, afirmou Datena ao Broadcast Político. A tendência, até este momento, é ele sair candidato ao Senado em chapa com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato a governador com apoio do Palácio do Planalto.

Considerado um candidato forte nessas eleições, a decisão de Datena é altamente esperada pelo PT e pelo PSB. Nos bastidores, o pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo, Márcio França, é pressionado a assumir a disputa pelo Senado em chapa com Fernando Haddad (PT) para o Palácio dos Bandeirantes, mas resiste a fazê-lo se o apresentador, hoje próximo de Bolsonaro, se lançar na disputa.

Leia também TRE-SP rejeita ação que questiona transferência de domicílio de Tarcísio de Freitas

Datena negocia palanque com Tarcísio de Freitas em São Paulo. Se confirmada a pré-candidatura, deverá deixar o cargo de apresentador até o dia 30 de junho Foto: Alex Silva/Estadão

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Datena tem um histórico de desistência nas eleições, mas interlocutores garantem que, desta vez, é para valer. Se confirmar a pré-candidatura, ele terá que deixar o cargo de apresentador na Rede Bandeirantes até o dia 30 de junho, já que lei eleitoral proíbe a transmissão de programa apresentado ou comentado por postulantes a algum cargo a partir desta data. A infração pode levar a uma multa de até R$ 106.410 e cancelamento da candidatura.