Debate Band: Veja regras, horário e como assistir primeiro embate entre Boulos e Nunes em São Paulo

O debate realizado pela Band nesta segunda-feira, 14, será o primeiro embate do segundo turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Marcado para as 22h45, o evento terá cobertura ao vivo pelo Estadão e também poderá ser acompanhado nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes.

Nunes e Boulos avançaram para o segundo turno com 29,48% e 29,07% dos votos, respectivamente. No primeiro Datafolha desta etapa, divulgado na quinta-feira, 10, o emedebista aparece à frente na disputa com 55% das intenções de voto, enquanto Boulos registra 33% no cenário estimulado, no qual os nomes dos dois candidatos são apresentados aos entrevistados.

Nunes e Boulos na volta do horário eleitoral Foto: reprodução/horário eleitoral

Confira a programação do debate na Band

Data: segunda-feira, 14 de outubro

Horário: 22h45

Onde assistir: Band, BandNews TV, Bandnews FM e no site do Estadão

PUBLICIDADE As regras estabelecidas pela emissora proíbem gestos desrespeitosos, a exibição de objetos, documentos ou outros itens que auxiliem os candidatos em suas argumentações, assim como o uso de palavras grosseiras, vulgares ou palavrões. Os candidatos poderão se movimentar pelo cenário, mas, enquanto um estiver falando, o outro deve evitar gestos bruscos ou reações que interfiram no raciocínio do adversário. A posição no palco e a ordem de fala de cada um serão definidas por sorteio, algumas horas antes do confronto. O debate será dividido em três blocos. No primeiro, cada candidato terá dois minutos para responder à mesma pergunta feita pelo mediador, com a ordem de resposta definida por sorteio. Em seguida, ocorrerá o primeiro confronto direto, no qual Nunes e Boulos terão um tempo total de 12 minutos para administrar suas perguntas e respostas como preferirem.

No segundo bloco, quatro jornalistas do Grupo Bandeirantes farão perguntas intercaladas, com direito a comentários do adversário. As respostas e réplicas terão três minutos, enquanto os comentários terão um minuto. O terceiro bloco repetirá a dinâmica do primeiro, com mais um confronto direto e 12 minutos disponíveis para cada candidato. Nas considerações finais, cada candidato terá dois minutos para suas últimas colocações, com base nos cinco temas mais pesquisados ao longo do debate.

Nunes propõe 3 debates; Boulos o acusa de ‘fugir’

O número de debates no segundo turno tem sido um ponto de confronto entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Logo após o resultado do primeiro turno, a equipe de Nunes sugeriu limitar a três a quantidade de debates, propondo um pool entre os veículos de comunicação para reduzir os eventos. A campanha do emedebista argumenta que a medida permitiria uma reta final de eleição mais focada e propositiva para os eleitores paulistanos.

Boulos, por sua vez, rejeitou a proposta, acusando Nunes de tentar evitar os embates. O candidato do PSOL chegou a afirmar que organizaria uma manifestação em frente à Prefeitura, caso algum debate fosse cancelado por ausência de Nunes.

O emedebista reagiu, negando que estivesse fugindo dos debates e acusando Boulos de “só ficar mentindo” durante os eventos organizados pela imprensa. Esta eleição já é recorde em número de debates, com 11 no total, superando os sete da disputa de 2012.

No primeiro debate promovido nesta quinta-feira, 10, pelos jornais O Globo e Valor Econômico, junto à rádio CBN, Nunes não compareceu. Na ocasião, Boulos reiterou as críticas, classificando seu adversário como “fraco e omisso” por não participar do embate.