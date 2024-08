Debate Estadão: Veja 5 embates de Ricardo Nunes no encontro entre os candidatos em SP

O candidato à reeleição para Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi um dos principais alvos durante o debate promovido pelo Estadão, a FAAP e o Portal Terra, nesta quarta-feira, 14. O principal embate do mdbista foi com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que acusou o atual prefeito de ser um “fantoche” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - considerado um dos principais aliados de Nunes na corrida eleitoral.

Além de Nunes e Boulos, participaram do debate a deputada federal Tabata Amaral (PSB), o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), o empresário Pablo Marçal (PRTB) e a economista Marina Helena (Novo).

Ricardo Nunes participa de debate do Estadão com candidatos à Prefeitura de São Paulo na FAAP Foto: Werther Santana/Estadão

Nunes x Boulos

No último bloco, quando o tema era livre e os candidatos podiam fazer perguntas entre si, Boulos tentou associar a imagem de Nunes à do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Você, hoje, lamentavelmente está à frente de uma cidade mas como fantoche de outros”. A estratégia foi ligar Nunes à direita, explorando a alta rejeição de Bolsonaro na capital. Nunes reagiu mencionando o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e André Janones (Avante), que foi salvo da perda de mandato por um relatório de Boulos no Conselho de Ética.

Nunes x Marçal

No bloco sobre segurança pública, Marçal propôs aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para 21 mil agentes. Em resposta, Nunes rebateu, afirmando que a medida era inviável, porque comprometeria o orçamento e a responsabilidade fiscal da cidade. “Estamos na maior cidade da América Latina. Isso não é um jogo de videogame”.

Nunes x Marina Helena

No primeiro bloco, com educação como tema sorteado, o clima ficou acirrado quando Marina Helena questionou Ricardo Nunes sobre a “sexualização das crianças”, mencionando o canal do YouTube da Prefeitura chamado “Saúde para Todes”. Em resposta, o atual prefeito afirmou que o objetivo do programa citado por Marina Helena é garantir acesso à educação para todas as crianças na rede de ensino e lamentou o que classificou como “ataques pessoais”.

Nunes x Tabata

No bloco sobre planejamento urbano, Tabata criticou o atual prefeito, afirmando que vai combater a corrupção e cumprir as metas que ele não conseguiu alcançar. A candidata mencionou as obras inacabadas da Prefeitura e os contratos sem licitação da gestão municipal. Nunes rebateu dizendo que a candidata “está mal informada.”

No primeiro confronto entre Datena e Nunes durante o debate, o candidato do PSDB afirmou que a cidade está mais desigual e abandonada do que nunca. Segundo o tucano, a cidade nunca esteve tão pobre. “Parece que o senhor quer exterminar o cidadão de baixa renda e privilegiar o rico”, disse.