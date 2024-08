Debate na Band: Candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro têm primeiro confronto direto

RIO – No primeiro debate dos candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, os dois candidatos bolsonaristas, Alexandre Ramagem (PL) e Rodrigo Amorim (União), apostaram em uma dobradinha para atacar o prefeito da cidade Eduardo Paes (PSD), que busca a reeleição.

Eles adotaram a mesma estratégia: embates diretos contra Paes. Os dois investiram na associação do atual prefeito do Rio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma tentativa de nacionalização do debate. Paes foi chamado de “soldado do Lula” e “nervosinho”– apelido atribuído ao prefeito por empreiteiros da Odebrecht em delação premiada. O caso foi arquivado.

Debate na Band entre candidatos a Prefeitura do Rio Foto: @tvbandrio via Youtube

PUBLICIDADE A candidatura de Paes tem o apoio de Lula, enquanto Ramagem se apoia na associação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ramagem é uma aposta pessoal de Bolsonaro para manter a influência em seu reduto eleitoral. Preterido pelo clã bolsonarista na disputa pelo Rio, Amorim prestou homenagens à família do ex-presidente logo na primeira pergunta da sabatina. Os candidatos foram questionados porque deveriam governar a cidade. “Em nome do vereador Carlos Bolsonaro, quero agradecer a família Bolsonaro a quem eu presto continência. Pedi autorização e fui designado para compor uma frente conservadora contra a esquerda e contra o projeto do soldado do Lula em fazer do Rio de Janeiro um bunker da esquerda”, afirmou o deputado estadual.

O primeiro embate direto do debate, com perguntas entre os candidatos, ocorreu entre os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, Paes e Ramagem. O candidato do PL perguntou ao prefeito porque ele não colocou em prática um plano de segurança pública na capital carioca.

O prefeito rebateu e afirmou que a segurança pública do Rio está sob o comando do grupo político do deputado há seis anos.

“Deputado Ramagem, o senhor era aliado do Wilson Witzel, aliado do Cláudio Castro. Vocês mandam na segurança há seis anos. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro é indicação sua e do senador Flávio Bolsonaro. O que você acha das indicações políticas para comandantes de batalhões e delegacias”, questionou Paes.

O debate é dividido em três blocos. No primeiro bloco, cada candidato tem um minuto e meio para responder a uma pergunta definida pela Band. A ordem das respostas segue o posicionamento no estúdio, decidido por sorteio. Todos os candidatos também fazem perguntas entre si no primeiro bloco. Cada um tem um minuto para a pergunta e a réplica, e quatro minutos para a resposta e a tréplica.

No segundo bloco, jornalistas da Band fazem perguntas a todos os candidatos, que respondem e comentam, com dois minutos para a resposta, um minuto para o comentário e um minuto para a réplica. Para encerrar, o terceiro bloco tem a retomada do confronto direto, seguindo as mesmas regras e ordem de sorteio do primeiro bloco. Ao final, cada candidato terá dois minutos para as considerações finais.

Os candidatos começaram a chegar aos estúdios da Band, em Botafogo, na zona sul do Rio, às 20h55. Tarcisio Motta foi o primeiro, seguido por Marcelo Queiroz, Rodrigo Amorim, Alexandre Ramagem e Eduardo Paes.

O primeiro debate tem a participação dos cinco candidatos mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais de intenção de voto: Alexandre Ramagem (PL), Eduardo Paes (PSD), Marcelo Queiroz (PP), Rodrigo Amorim (União Brasil) e Tarcísio Motta (PSOL).

O critério para escolha dos cinco concorrentes ao cargo foi que o partido, coligação ou federação tenham ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, como determina a legislação eleitoral.

Eduardo Paes (PSD)

Prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Foto: Wilton Junior/Estadão

O prefeito Eduardo Paes, candidato à reeleição, é favorito com folga nas pesquisas de intenção de voto. Com um recall político de três mandatos à frente da segunda maior cidade do País, Paes chega a disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro com alta popularidade e a expectativa de vitória em primeiro turno – a pesquisa Datafolha mais recente aponta Paes com 53% dos votos válidos.

Alexandre Ramagem (PL)

Alexandre Ramagem com o ex-presidente Jair Bolsonaro em ato partidário na Tijuca Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL-RJ), será o representante do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pela capital fluminense. Candidato à prefeitura do Rio, Ramagem é investigado por supostos monitoramentos ilegais pela Abin de desafetos do ex-presidente.

Tarcísio Motta (PSOL)

Deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O diretório do PSOL no Rio definiu que o partido tem candidatura própria nas eleições para a prefeitura em 2024. O deputado federal Tarcísio Motta foi o escolhido do partido e aparece em terceiro lugar nas pesquisas mais recentes. Foi candidato ao governo do Estado em 2014 e 2018, e vereador da capital por dois mandatos, entre 2017 e 2022. Em 2014, alcançou a quinta posição na eleição para o Palácio da Guanabara, com quase 9% dos votos no primeiro turno.

Marcelo Queiroz (PP)

Deputado Marcelo Queiroz (PP-RJ), pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O deputado federal Marcelo Queiroz será o candidato do Progressistas para a disputa municipal. Ele tem o apoio do presidente da sigla, o senador Ciro Nogueira (PP-PI). O partido lançou o próprio nome na corrida eleitoral e era cobiçado pelas duas principais campanhas, de Paes e Ramagem.

Rodrigo Amorim (União Brasil)

O deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB-RJ) durante sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Foto: Julia Passos/ALERJ Foto: Julia Passos/Alerj

O União Brasil anunciou que o deputado estadual do Rio Rodrigo Amorim vai disputar a prefeitura do Rio pela legenda. O irmão dele, vereador Rogério Amorim (PL), fez uma publicação chamando o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), pré-candidato do Partido Liberal que conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de “futuro prefeito”.