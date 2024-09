Debate na RedeTV tem seguranças em púlpitos no intervalo para evitar brigas; veja vídeo e bastidores

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo promovido pelo UOL e RedeTV! nesta terça-feira, 17, colocou seguranças em frente aos púlpitos dos postulantes para evitar discussões e brigas entre os políticos durante os intervalos da transmissão do evento. A medida foi tomada pela emissora após José Luiz Datena (PSDB) arremessar uma cadeira contra Pablo Marçal (PRTB) no evento anterior no domingo, 15, na TV Cultura.

No estúdio, um integrante da equipe de segurança foi empenhado para cada nome que disputa a cadeira de prefeito da cidade. Além disso, os organizadores também decidiram parafusar as cadeiras dos candidatos para evitar que fossem arrancadas a fim de serem usadas como armas pelos postulantes.

Nos bastidores, enquanto não está com a palavra, Marçal não faz questão de prestar atenção nas falas de seus adversários e prefere "brincar" com a cadeira giratória atrás de seu púlpito. O influenciador também, nos momentos em que está dividindo a tela com outro postulante, faz o gesto do "M" com a mão enfaixada. Também no intervalo, Guilherme Boulos (PSOL) chamou Ricardo Nunes (MDB), em tom de brincadeira, de "tchutchuca do PCC [Primeiro Comando da Capital]", fazendo referência ao apelido que o prefeito usou para se dirigir ao ex-coach. Os dois riram.

A equipe de Marçal também fez dois pedidos que não foram atendidos pela organização. O primeiro, que Datena não estivesse presente no encontro. Contudo, a presença do candidato do PSDB é obrigatória em razão da representação mínima do partido no Congresso Nacional. Além disso, Marçal queria que um de seus seguranças pudesse o acompanhar no palco para qualquer eventualidade. A informação foi confirmada pelo advogado Tassio Renam Souza Botelho, um dos principais conselheiros do candidato do PRTB.

Candidatos à Prefeitura de são Paulo participam de debate organizados pela Rede TV! e pelo UOL Foto: Taba Benedicto/Estadão

O primeiro debate após a cadeirada Datena em Marçal já começou tenso nesta terça-feira, 17. O influenciador voltou a dizer que o tucano “não é homem” e disse que o comportamento dele é o de um “orangotango”. “Não vou cair na sua provocação. Eu não bato em covarde duas vezes. Covarde, apanha uma vez só”, respondeu Datena. O primeiro bloco foi marcado, como já tem sido a praxe, por agressões e acusações pessoais em vez da discussão de proposta.