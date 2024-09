“Espero que o clima seja de democracia e o povo de São Paulo possa escolher com tranquilidade o seu candidato. Eu espero que haja civilidade entre os candidatos e que nós possamos ter, pelo menos, enfim um debate. Até agora o que houve não foi debate”, disse. Ele não comentou diretamente o episódio com Marçal, mas disse ontem que repetiria o gesto diante das mesmas circunstâncias. A confusão ocorreu após o candidato do PRTB mencionar uma acusação, já arquivada, de assédio sexual contra o jornalista.

Marçal não quis dar entrevista ao chegar no estúdio antes do debate, e disse que deve falar com a imprensa após o encontro já que chegou “em cima do horário”. O ex-coach chegou a discutir com um repórter do UOL, tentando desmentir o jornalista, afirmando que não havia dito que não falaria com a imprensa. Ele chegou a interromper a participação do repórter, que devolveu a imagem para o estúdio.

Marina Helena (Novo) citou a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, ao falar sobre o papel das mulheres nestas eleições. Ela comentou a cadeirada de Datena em Marçal, chamando o episódio de “retrato do absurdo” do cenário político atual.