Deputado do PT agride membro do MBL; ‘ele agiu em minha defesa’, diz Gleisi Hoffmann; veja o vídeo

O homem agredido estava filmando o influenciador Matheus Faustino, que também é do MBL e tentará uma vaga na Câmara Municipal de Natal neste ano, enquanto este questionava Gleisi sobre o aumento de feminicídio no governo Lula. A presidente do PT buscou se esquivar do influenciador, que, por sua vez, começou a segui-la no saguão do aeroporto, gritando que a parlamentar e seu ex-marido, Paulo Bernardo, foram réus na Lava Jato.

Faustino também alega que foi agredido por Gleisi. Isso porque a presidente do PT tentou pegar o celular do influenciador enquanto ele a importunava no aeroporto. Depois do episódio, os membros do MBL foram até uma delegacia da Polícia Civil e registraram um boletim de ocorrência por agressão contra Mineiro e Gleisi, afirmou Faustino em seu canal no YouTube.