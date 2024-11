Miami, Orlando e Washington: saiba de onde parlamentares brasileiros acompanham as eleições nos EUA

Integrantes do Congresso brasileiro estão em solo americano para acompanhar a apuração dos votos da eleição presidencial dos Estados Unidos, disputada entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump. A maioria dos parlamentares é aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que aposta na vitória do republicano para fortalecer a extrema direita no País. Washington, capital dos EUA, e Miami e Orlando, cidades da Flórida, foram os destinos escolhidos pelos congressistas.

Kamala Harris e Donald Trump disputam a presidência dos Estados Unidos

PUBLICIDADE Os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Rodrigo Valadares (União-SE), Mayra Pinheiro (PL-CE) – suplente em exercício na Câmara dos Deputados –, e Gilson Machado (PL-PE), licenciado da Casa, estão como observadores do pleito. Além deles, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) está nos EUA. Convidados pelo partido Republicano, de Trump, os parlamentares informaram que vão custear os gastos com passagens aéreas e hospedagens. Já o deputado federal José Airton Cirilo (PT-CE) é o único entre os parlamentares que estão no país da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar informou que foi designado pela Câmara para acompanhar as eleições nos EUA, a convite do partido Democrata, de Harris. Os gastos da viagem dele serão ressarcidos pela Casa, mediante prestação de contas.

Os parlamentares se valeram de uma semana com menos atividades no Congresso, em razão da realização da Cúpula de Parlamentares do G-20, o P-20. Na Câmara, o expediente está suspenso, enquanto no Senado, a modalidade da sessão é semipresencial, permitindo o deslocamento.

Os bolsonaristas repetem a eleição presidencial americana em 2020, quando também foram registradas no país visitas de parlamentares brasileiros durante a apuração dos votos. Neste ano, políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro têm se posicionado de forma ativa pelo candidato republicano, enquanto os governistas são favoráveis a Kamala Harris.

Durante a passagem pelos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, o filho “03” de Jair Bolsonaro, encontrou-se com Jordan Peterson, escritor canadense e figura influente da direita americana. Como mostrou a Coluna do Estadão, a viagem é mais uma investida para consolidá-lo como o nome da direita para disputar o Senado em 2026, possivelmente em chapa com o deputado federal Ricardo Salles (Novo).

O filho de Jair Bolsonaro também se encontrou com o deputado federal licenciado Gilson Machado. Um trecho do encontro foi publicado nas redes sociais do ex-candidato à prefeitura do Recife nas eleições de 2024.

Após perder o pleito na capital pernambucana, Gilson Machado viajou para a Flórida. O ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro protagonizou um momento viral durante a campanha ao afirmar, em uma sabatina, que sua proximidade com Donald Trump seria proveitosa para o Recife. Segundo Gilson Machado, Trump havia prometido ajudar a capital de Pernambuco com o que pudesse.

Bia Kicis está em Miami, na Flórida, para acompanhar a apuração dos votos. O Estado, antes cotado como “pêndulo”, hoje é considerado um reduto republicano. A deputada federal pelo Distrito Federal embarcou na segunda, 4, e, em seus perfis nas redes sociais, compartilhou um vídeo em que estima a vitória de Donald Trump.

Rodrigo Valadares também acompanha a apuração dos votos da Flórida. O deputado federal por Sergipe está hospedado em Orlando, com sua esposa, a vereadora eleita de Aracaju Moana Valadares (PL).

O deputado federal Filipe Barros está em Washington, capital americana. Em seu perfil do Instagram, Barros publicou um vídeo com críticas a um protesto pró-aborto realizado no distrito federal do país, relacionando a pauta da manifestação com a candidata democrata.

A deputada federal em exercício Mayra Pinheiro também está no distrito de Columbia. No Instagram, a parlamentar afirmou que acompanha um ciclo de palestras do Instituto de Estudos Políticos de Washington sobre os eventuais cenários após o pleito presidencial. Mayra assumiu uma cadeira na Câmara em substituição a André Fernandes (PL), que se licenciou do mandato para concorrer à prefeitura de Fortaleza. Fernandes perdeu o comando da capital cearense para Evandro Leitão (PT), seguindo de licença na Câmara até janeiro do ano que vem. O petista José Airton Cirilo também acompanha da capital americana a apuração dos votos. Parlamentar do Ceará, Airton Cirilo está com Romênio Pereira, secretário de Relações Internacionais do PT, e desembarcou em solo americano no sábado, 2.

