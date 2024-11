Eduardo Bolsonaro acompanha eleição americana no ‘QG’ de Trump e foca em salvar bolsonarismo

Às vésperas de assumir a secretaria de Relações Internacionais do PL, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acompanha a eleição americana no QG do candidato republicano Donald Trump. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo foi a Palm Beach, na Flórida, com o ex-ministro Gilson Machado e o vereador eleito do Recife Gilson Machado Guimarães (PL).

PUBLICIDADE Após o resultado frustrante do “bolsonarismo raiz” nas eleições municipais, o entorno do ex-presidente aposta em uma vitória de Trump sobre a democrata Kamala Harris para impulsionar a extrema direita no Brasil. Nos bastidores do Palácio do Planalto, auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconhecem que o desfecho eleitoral nos Estados Unidos pode influenciar os rumos da política brasileira. A viagem do “Zero Três” ainda é mais uma investida consolidá-lo como o nome da direita para disputar o Senado em 2026, possivelmente em chapa com o deputado federal Ricardo Salles (Novo).