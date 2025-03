Deputados paulistas empregam irmãos, primos e até cunhado de aliados políticos

Com quase 80% dos cargos preenchidos por indicações políticas, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) se transformou em uma rede de favorecimento, onde deputados empregam irmãos, primos e até cunhados de aliados do próprio grupo político. Os parlamentares alegam que tudo foi feito respeitando as regras da casa.

A contratação de parentes de correligionários só é ilegal em casos de nepotismo cruzado, ou seja, quando há troca de nomeações entre deputados, explica Welington Arruda, advogado, mestre em Direito pelo IDP e especialista em Gestão Pública. “O que pode existir, nesses casos, é um questionamento sob a ótica da moralidade e da impessoalidade, que são princípios da administração pública.”

Leia também Deputados da Alesp contratam empresas de assessores e aliados políticos com verba pública

PUBLICIDADE Um dos casos identificados é o do deputado André Bueno ( PL ), que assumiu o mandato em abril de 2024, substituindo Valéria Bolsonaro (PL), nomeada secretária de Políticas para a Mulher no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) . Seis dias depois da sua posse, Bueno nomeou Ana Beatriz Ramos Bolsonaro, filha de Valéria, como sua secretária especial parlamentar. Em janeiro, a remuneração bruta dela chegou a quase R$ 16 mil. Procurada, Valéria afirmou que a “nomeação é uma competência exclusiva do Legislativo”. Também no gabinete de Bueno trabalha Joyce Garcia Lopes, esposa do ex-vereador bolsonarista de São Bernardo do Campo Paulo Chuchu (PL), que já atuou como assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). No último mês com dados disponíveis, o salário bruto de Joyce ultrapassou os R$ 20 mil. Procurado, o ex-vereador disse que “não existem irregularidades nem tão pouco imoralidades no trabalho delas”. André Bueno não se manifestou sobre nenhum dos casos.

Publicidade

André Bueno (PL), Bruno Zambelli (PL), Carla Morando (PSDB), Danilo Campetti (Republicanos), Carlos Cezar (PL), Gilmaci Santos (Republicanos) e Carlão Pignatari (PSDB) Foto: Alesp

Situação semelhante ocorre com o deputado Bruno Zambelli (PL), que nomeou para o seu gabinete Rubens Fernandes de Santana, irmão da vereadora bolsonarista Sonaira Fernandes (PL), e Bruno Cesar de Pietro, primo de Rodrigo De Pietro (PL), ex-vereador que disputou a prefeitura de Taquaritinga (SP) no ano passado com o apoio da família Zambelli. De Pietro afirmou à reportagem que conheceu o deputado por meio de seu primo e que não teve influência em sua nomeação. Sonaira e Zambelli não se manifestaram.

A nomeação de parentes de aliados não é exclusividade do PL. A deputada Carla Morando ( PSDB ) contratou Anacleto Morando Gerbelli, primo de seu marido, Orlando Morando (sem partido), atual secretário de Segurança Urbana de São Paulo. Ele ocupa o cargo de assistente parlamentar VI, ganhando um salário bruto de R$ 9,2 mil.

Carla Morando, por meio de sua assessoria, informa que a nomeação do funcionário Anacleto Morando Gerbelli atende a todos os preceitos constitucionais e legais, não havendo qualquer tipo de irregularidade em sua nomeação.

Até mesmo o governador Tarcísio de Freitas tirou algum proveito dessa prática. O deputado Danilo Campetti (Republicanos), que assumiu o mandato em junho do ano passado após forte articulação de Tarcísio , contratou Mauricio Pozzobon Martins como assessor especial, ganhando por mês R$ 23,7 mil. Pozzobon é casado com a irmã da primeira-dama, Cristiane Freitas. No início de seu governo, Tarcísio chegou a nomear Pozzobon como seu assessor especial , mas acabou recuando após repercussão negativa.

Publicidade

Em nota, o governo de São Paulo disse que “as nomeações realizadas no âmbito do Poder Legislativo para atuação em gabinetes de parlamentares estão sujeitas às normas constitucionais específicas e não se inserem na competência do chefe do Executivo estadual”.

O ex-presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), é outro que beneficiou familiar de uma aliada. Ele emprega em seu gabinete, como assistente parlamentar, Vera Lucia Cobacho do Prado, mãe da ex-prefeita de Mira Estrela Priscilla do Macarrão (PL), para quem o deputado fez campanha no ano passado.

Questionado sobre a nomeação, Pignatari disse que é “prerrogativa do parlamentar nomear pessoas de sua estrita confiança e de parceiros políticos para funções de assessoramento parlamentar”. Ainda segundo o deputado, “as nomeações compartilham a experiência e a capacidade de atuação nas regiões de interesse do mandato”.

Outros exemplos incluem Juliana Lopes, irmã de Chuchu, empregada na liderança do PL, sob comando de Carlos Cezar. Já a liderança do governo, chefiada por Gilmaci Santos (Republicanos), contratou Sônia Maria de Santana Lopes, irmã da vereadora Sonaira Fernandes.

Publicidade