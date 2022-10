Dia do professor: o que Lula e Bolsonaro propõem para a educação

BRASÍLIA - Enquanto o plano de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem sequer faz menção direta aos professores, que comemoram seu dia neste sábado, 15, o programa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) é enfático em dizer “os pais são os principais atores na educação das crianças e não o Estado”. A campanha de Bolsonaro registrou um programa mais extenso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas as propostas são genéricas e sem metas, assim como as de Lula.

Leia também Datafolha no segundo turno: Lula tem 49% das intenções de voto; Bolsonaro, 44%

Defensor dos métodos de homeschooling, ou ensino doméstico, Bolsonaro fez um aceno aos professores no programa oficial. “Há que se dar atenção aos professores por intermédio de cursos presenciais ou a distância que os qualifiquem a ensinar novas disciplinas a esses jovens”, destaca o plano. “Sem professores valorizados e motivados não é possível um ensino de qualidade. Para tanto, no segundo mandato do presidente Bolsonaro, serão reforçadas as ações de promoção das políticas de formação e valorização dos professores, fortalecendo os planos de carreira e remuneração, melhorando as condições de trabalho e saúde e fornecendo formação inicial e continuada que estimule a articulação entre teoria e prática.”

Plano de governo do ex-presidente Lula não menciona professores; o de Bolsonaro diz que pais são os 'principais atores na educação das crianças'. Foto: Nelson Almeida/AFP e Joédson Alves/EFE

Em fevereiro, Bolsonaro celebrou no Palácio do Planalto a assinatura de uma portaria do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, que concedeu reajuste de 33,23% para professores da rede pública de educação básica, elevando o piso nacional da categoria de R$ 2.886 para R$ 3.845. Segundo o MEC, a medida beneficiaria 1,7 milhão de profissionais. Na ocasião, governadores e prefeitos criticaram a medida e a falta de interlocução, por causa da ausência de recursos. A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) disse que Bolsonaro colocava “em primeiro lugar a disputa eleitoral”. Neste sábado, o chefe do Executivo lembrou que diversos Estados e municípios ainda não aplicaram os novos valores aos salários dos professores.

O reverendo Milton Ribeiro foi um dos quatro ministros da Educação de Bolsonaro. Abriu o MEC à influência religiosa e virou alvo de investigação por escândalos de corrupção, entre eles o gabinete paralelo de pastores evangélicos, revelado pelo Estadão, que o levou à prisão.

Bolsonaro não citou o movimento “Escola Sem Partido”, que prega a existência de uma orquestração ideológica de esquerda difundida por professores. Mesmo assim, usou de argumentos do grupo. O plano governista reafirma a posição do governo de ensinar as disciplinas escolares que consideram mais importantes (Matemática, Português, História, Geografia, Ciências) “sem conotações ideológicas”. Na avaliação da equipe de Bolsonaro, elas “apenas distorcem a percepção de mundo, em particular aos jovens, e geram decepções no cidadão que busca se colocar no mercado após concluir sua formação”.

O presidente alega que o modelo de gestão de seu governo elevou a arrecadação federal, o que teria permitido investir mais recursos na educação. Por outro lado, os cálculos da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado mostram que a área foi a mais atingida por bloqueios no orçamento deste ano, com R$ 3 bilhões em despesas impedidas em um contingenciamento total de R$ 10,5 bilhões. Como mostrou o Estadão, houve problemas na entrega de livros didáticos para 12 milhões de alunos. E o governo Bolsonaro se opôs a reajustar pela inflação os valores repassados à merenda escolar. O valor destinado por dia a Estados e municípios segue de R$ 1,07 na creche, R$ 0,53 na pré-escola e R$ 0,36 para o ensino fundamental e o médio.

O atual presidente aposta na integração entre o ensino e a empregabilidade e promete fortalecer a educação profissional, tecnológica e superior. A proposta também busca melhorar a posição brasileira no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

O plano também fala em continuidade de ações como: a democratização da internet nas escolas, a construção de novas creches e a manutenção das existentes, a manutenção da Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o monitoramento da qualidade e dos resultados obtidos. “Serão priorizados os investimentos e ferramentas na Educação Básica para dar acesso ao maior número de crianças e jovens com conteúdo educacional. É importante dar continuidade na recuperação do ensino das crianças e jovens que foram prejudicados com o fechamento das escolas durante a pandemia”, acrescenta o plano.

Lula

Mais enxuto, o plano de governo de Lula não cita diretamente os professores e aposta nas críticas à gestão do governo atual. “Educação, Ciência e Tecnologia sofrem ameaças, cortes de investimentos e mudanças regressivas, enquanto a Cultura é perseguida e até criminalizada”, avalia o programa, já em sua abertura.

O plano do candidato petista defende a continuidade das políticas de cotas sociais e raciais na educação superior e em outras políticas públicas, bem como a inclusão e permanência da população LGBTQIA+ na educação – dois temas completamente ignorados pelo plano de Bolsonaro.

“O País voltará a investir em educação de qualidade, no direito ao conhecimento e no fortalecimento da educação básica, da creche à pós-graduação, coordenando ações articuladas e sistêmicas entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, retomando as metas do Plano Nacional de Educação e revertendo os desmontes do atual governo”, afirma, genericamente, o plano de Lula.

Assim como Bolsonaro, o ex-presidente também promete um programa de recuperação para os alunos que ficaram defasados durante a pandemia. “Nosso objetivo é resgatar e fortalecer os princípios do projeto democrático de educação, que foi desmontado e aviltado. Para participar da sociedade do conhecimento, é fundamental o resgate de um projeto de educação que dialogue com o projeto de desenvolvimento nacional. Para isso, é preciso fortalecer a educação pública universal, democrática, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, laica e inclusiva, com valorização e reconhecimento público de seus profissionais”, conclui o programa petista.

Agenda Estadão: Debates e propostas

Desde julho, o Estadão propõe, em uma série de reportagens, a discussão de soluções para 15 temas que considera fundamentais para a construção de um país mais justo, eficiente e igualitário. Direcionadas aos candidatos à Presidência, as perguntas abrangem temas como saúde, educação, sustentabilidade e livre-iniciativa.