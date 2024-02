Os afagos de Lula e Marta fazem todo sentido diante da avaliação de que, no primeiro turno, Tabata tiraria mais votos de Nunes do que de Boulos, conforme demonstrou reportagem de Daniel Weterman no Estadão, pois a distribuição geográfica dos seus votos em pleitos passados difere da do psolista e sugere que seu eleitorado é majoritariamente de centro e centro-direita. Isso pode definir um cenário de campanha em que tanto Boulos quanto Tabata procurarão apontar a artilharia contra Nunes, evitando embates entre si.

No nível da militância, porém, Tabata deve se preparar para ser alvo de ataques mais virulentos por parte da esquerda petista do que da direita bolsonarista. Aos olhos dos seguidores do ex-presidente, a deputada situa-se no campo político em que ela de fato escolheu estar. Quando a criticam, o fazem por ela ser uma adversária do bolsonarismo e por identificarem nela ideias do centro progressista.

A militância petista, ao contrário, não suporta Tabata justamente por ela invadir o seu quintal em parte da sua agenda ideológico-partidária, mas sem rezar a cartilha completa da esquerda. Desde 2019, quando assumiu seu primeiro mandato como deputada federal, ela foi alvo frequente de bombardeios nas redes sociais, geralmente nos momentos em que votou no Congresso de forma diferente da esperada pela esquerda. Outros parlamentares do seu partido (antes o PDT, agora o PSB) que fizeram o mesmo não tiveram igual tratamento — o que sugere que o ódio à deputada tem uma motivação muito particular. Nas entrelinhas, não se admite que sendo jovem e mulher ela possa almejar uma posição de independência dentro de um grupo político. Isso ficou escancarado, para ficar em apenas um dos muitos exemplos, quando um político do PT insinuou que por trás da “carinha de anjo” da deputada há uma reacionária de direita. Blogs e perfis de esquerda costumam pintar Tabata como a “queridinha” do setor bancário ou “cria” de grupos liberais de renovação política, de forma a reforçar a imagem de uma “menina” manipulável e sem vontade própria.