Opinião | Boicotes a empresas são ato político, mas efeito econômico costuma ser pífio

Em uma fala demagógica calibrada para fazer demonstração de virtude junto ao consumidor francês, Alexandre Bompard, presidente do grupo Carrefour, afirmou que não venderia mais carne importada do Mercosul, o que inclui o Brasil, em suas lojas na França. A desculpa é ambiental, mas a verdadeira motivação é a pressão de sindicatos de agricultores franceses contra a possibilidade de a União Europeia fechar uma acordo de livre comércio com o bloco sul-americano. Do ponto de vista do impacto comercial para sua rede varejista, Bompard não tomou nenhuma medida drástica. Já existem cotas reduzidas na Europa para proteína animal vendida pelos países do Mercosul.

Trata-se de um ato político, um ativismo de marca que se consolida em um boicote B2B (abreviação para business-to-business, “de empresa para empresa”, em inglês). Ativismo de marca ocorre quando uma empresa adota um discurso público em defesa de uma causa ideológica como estratégia comercial. Muitas vezes, a preocupação com a causa escolhida – no caso, a questão ambiental – está longe de ser sincera, apenas escamoteia outros interesses. Com frequência, a ação escolhida para demonstrar o apego à causa do ativismo de marca tem baixo custo e altíssima visibilidade. É o caso do boicote do Carrefour à carne do Brasil e de outros países do Mercosul.

Carrefour: CEO do grupo, Alexandre Bompard afirmou que não venderia mais carne importada do Mercosul Foto: Pascal Guyot/AFP

Já o boicote B2B é a versão corporativa dos vetos que consumidores adotam para pressionar marcas a abandonar ou incorporar certas práticas, ou para punir empresas de determinados países por motivos geopolíticos (quando se deixa de comprar produtos russos em protesto contra a Guerra na Ucrânia ou de empresas israelenses por causa do conflito na Faixa de Gaza). É bastante comum que o boicote B2B, ou seja, quando uma empresa inicia retaliação a fornecedores ou clientes corporativos, seja adotado como uma forma de se antecipar e se precaver contra um boicote de consumidores. Em 2019, por exemplo, a VF Corporation, grupo que detém marcas populares entre brasileiros como Vans e The North Face, anunciou um boicote ao couro produzido no Brasil por considerar que a pecuária nacional estava associada ao desmatamento na Amazônia. A determinação continuava válida em documento de abril de 2023 contendo a política da empresa para produtos de origem animal. Detalhe: a proibição de usar couro de gado criado no Brasil só vale para produtos vendidos no resto do mundo. Os itens comercializados no mercado brasileiro podem continuar sendo feitos com couro local. Curioso e conveniente. Boicotes, tanto os de consumidores quanto os B2B, costumam ter dupla moral. Pune-se uma marca ou fornecedor, geralmente aquele que traz mais visibilidade, mas não outros. A Índia, por exemplo, sexto maior produtor de couro do mundo e um país que não é exatamente um modelo de proteção ambiental, não está na lista de boicotes da fabricante da Vans. Em 2018, o site de hospedagens Airbnb foi confrontado com dilema parecido, ao decidir suspender suas atividades na Cisjordânia, em Israel, sob o argumento de se tratar de um território em disputa. A empresa foi prontamente criticada por não ter adotado o mesmo critério para outras regiões do mundo sob ocupação militar.

