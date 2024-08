Pablo Marçal, candidato do nanico PRTB à prefeitura de São Paulo, ameaça a hegemonia de Jair Bolsonaro no campo da direita autoritária? Não há dúvida de que o influenciador de autoajuda conseguiu atrair para si a intenção de voto de eleitores bolsonaristas que hesitavam em aderir ao prefeito Ricardo Nunes, apoiado pelo ex-presidente. Mas estaria Marçal ganhando envergadura para substituir o próprio Bolsonaro como messias desse público?

Alguns analistas ponderam que o autonomeado coach não representa uma ameaça para Bolsonaro porque, apesar dos violentos embates online com os seus filhos, faz questão de se manter identificado com ele. Ora, tudo o que Marçal quer é surfar na onda desbravada por Bolsonaro, não produzir um tsunami próprio. Marçal não precisa de um marçalismo. Muito mais eficiente é ser o herdeiro do bolsonarismo. Se Bolsonaro não o reconhece como tal, tudo bem. O que importa é o reconhecimento dos eleitores de Bolsonaro.

Paulo Marçal em debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo organizado pelo Estadão Foto: Werther Santana/Estadão