Direita bolsonarista aposta em ‘vingança’ do governo Trump contra Moraes e o STF

“Filipe Martins não foi aos Estados Unidos da maneira como a PF do Alexandre de Moraes estava acusando ele. Foi inserida uma entrada falsa do Martins no território americano por burocratas da imigração norte-americana. Agora que passaram as eleições, isso virá à tona através do Congresso dos Estados Unidos, porque um deputado e senador americanos têm poder de requisitar para prestar depoimento diversos burocratas. Requerendo as informações corretas, a gente provavelmente chegará às autoridades brasileiras que provocaram os americanos para fazer essa inserção falsa”, acusou o deputado, sugerindo sem provas um complô entre as administrações dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Joe Biden.

A atenção também recai sobre o bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), Tesla e SpaceX, que se tornou o maior desafeto internacional de Moraes após pedidos do STF para que contas suspeitas fossem bloqueadas na rede social. Bolsonaristas têm feito circular um vídeo em que o vice de Trump, J. D. Vance, diz que haverá retaliação a tentativas de censura na internet, após ser questionado por um entrevistador que cita o caso do Brasil.