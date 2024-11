Eduardo Bolsonaro comemora a vitória de Trump: ‘Pode acontecer no Brasil’

RIO – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), parabenizou o republicano Donald Trump pela vitória para comandar a Casa Branca pela segunda vez. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 6, o parlamentar afirmou que “o mundo está se tornando mais conservador” e “não custa imaginar que isso pode acontecer no Brasil”.

“Ele (Trump) voltou mais forte do que nunca. Não custa imaginar que isso pode acontecer no Brasil também. De repente era Papai do Céu dizendo ‘olha, Bolsonaro, não era para você ter sido eleito em 2022 porque você não teria tantas ferramentas para colocar adiante as suas ideias’”, afirmou.

PUBLICIDADE Às vésperas de assumir a secretaria de Relações Internacionais do PL, Eduardo Bolsonaro acompanhou a eleição americana no QG do candidato republicano em Palm Beach, na Flórida, ao lado do ex-ministro Gilson Machado e do vereador eleito do Recife Gilson Machado Guimarães (PL). “Em 2026, tendo maioria na Câmara, no Senado, aliados internacionais, a gente tem uma possibilidade de ter, ali em 2026, um Milei na Argentina, um Trump nos Estados Unidos, várias autoridades aliadas”, disse, acrescentando: “O mundo está caminhando para ser mais conservador”.

Bolsonaro também comemorou nas redes sociais a vitória de Trump. O ex-presidente brasileiro afirmou em uma publicação no X que “testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro”.

A nota, disponível em inglês e português, celebrou a “vitória épica” do republicano, a quem o ex-presidente chamou de “meu amigo”, “contra tudo e contra todos”. Bolsonaro exaltou o “ressurgimento” de Trump após o que chamou de “um processo eleitoral brutal” no pleito presidencial anterior, de 2020, seguido por uma “injustificável perseguição judicial”.

“Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho”, afirmou Bolsonaro. No texto, o ex-presidente disse ainda que o triunfo do republicano “marca não apenas seu retorno à Casa Branca, mas também o triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de alguns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e nossas tradições”.

Inelegível por decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro também ligou a vitória de Trump nas urnas ao seu futuro político no País. “Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor de seu próprio destino”, disse.