Campanha do PT em Fortaleza é acusada de propaganda eleitoral antecipada por discurso de Lula

Procurado pelo Estadão, o PT de Fortaleza se manifestou através de nota. Segundo o partido, Lula é o maior puxador de votos da cidade e isso assusta o oponente. “É bom lembrar também que o candidato do PL não tem moral para esse tipo de cobrança, pois o seu próprio partido fez um evento em um grande ginásio de Fortaleza, inclusive fora do período das convenções eleitorais, ainda em abril de 2024, com a presença do ex-presidente, em que se fez campanha antecipada, contrariando explicitamente a legislação eleitoral. A justiça inclusive se posicionou formalmente em relação a isso. Já Lula fez uma fala na convenção do partido, no tom informal que lhe é característico e para os apoiadores de Evandro que foram à convenção A campanha cumpre as decisões judiciais e esclarecerá esses pontos no processo”, declarou.