Eduardo Bolsonaro chama quem tem arma legalizada para ser ‘voluntário’ do presidente

Filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez uma convocação, nesta segunda-feira, 5, para que os brasileiros que tenham “armas legalizadas” atuem como “voluntários” em defesa de seu pai.

Em uma postagem no Twitter, ele afirmou que a convocação valia também para quem “tem clube de tiro ou frequenta algum”. “Então você tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro.”

Em seguida, ele orientou que seus seguidores buscassem seus candidatos a deputado federal para pedir por “santinhos do presidente” e distribuí-los.

Você comprou arma legal? Tem clube de tiro ou frequenta algum? Então você tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro.



Peça ao seu candidato a deputado federal adesivos e santinhos do Presidente, distribua.



Em SP eu te envio. Acesse e peça👇https://t.co/UpY60sy2KK pic.twitter.com/ievzJ7bT7F — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 5, 2022

A postagem foi feita no mesmo dia em que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu trechos de decretos editados pelo governo federal com flexibilizações para o porte de armas.

A decisão liminar diz que o início da campanha eleitoral “exaspera o risco de violência política”. “O risco de violência política torna de extrema e excepcional urgência a necessidade de se conceder o provimento cautelar”, escreveu o ministro.

No dia 30, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram por unanimidade proibir o porte de armas nas proximidade das seções eleitorais e dos prédios da Justiça Eleitoral, em todo o País, por quatro dias compreendendo as 48 horas antes da votação, o dia da eleição e as 24 horas seguintes.