Eduardo Leite é filho de quem? Veja curiosidades sobre governador do Rio Grande do Sul

BRASÍLIA – Eduardo Leite é governador do Rio Grande do Sul, presidente do PSDB e um dos nomes cotados para representar a terceira via nas eleições de 2026. Para além dos cargos na vida pública, o tucano se define como um torcedor “xavante”, com posicionamento político-ideológico de centro, e diz que quer se ver longe da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Eu me considero de centro, porque, na verdade, o que entendem como esquerda e como direita no Brasil parece falar muito pouco, efetivamente, sobre as ideologias”, disse o governador gaúcho ao Estadão no quadro “Joga na Busca”.

Neste sábado, 2, a entrevista foi com a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG).

Veja abaixo as respostas de Leite ao Estadão:

É de direita ou esquerda?

Eu me considero de centro, porque, na verdade, o que entendem como esquerda e como direita no Brasil parece falar muito pouco, efetivamente, sobre as ideologias. Eu me considero um sujeito de centro que quer um Estado mais aberto aos negócios, mas presente na vida das pessoas através de políticas públicas sociais.

É casado?

É... Na verdade, casado, do ponto de vista jurídico, não. Mas praticamente. Praticamente casado com o Thalis (Bolzan).

É de qual partido?

Eu sou do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira).

É filho de quem?

Filho de dois professores. Filho do professor Marasco, professor aposentado da Universidade Federal Pelotas, e da professora Rosa Eliana, também professora aposentada de Ciências Políticas da Universidade Federal.

É gremista?

Eu sou xavante, Brasil de Pelotas.

É Lula ou Bolsonaro?

Não sou nem Lula nem Bolsonaro e acho que o País tem que sair dessa polarização. Pode até ir para outra polarização, mas essa aí prejudicou demais o nosso País. Eu acho que a gente tem que ter alternativas.

Uma curiosidade sobre o senhor...

Essa aqui não estava no script, na verdade. Uma curiosidade? Não sei. O pessoal já sabe que eu tenho quatro cachorros, agora já sabe que eu sou xavante. Eu acho que a minha vida está bem aberta para o pessoal. Não tem muita curiosidade não para ser contada.