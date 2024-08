Eduardo Paes se compromete a concluir mandato se reeleito e descarta disputa ao governo do Rio

RIO – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, se comprometeu nesta segunda-feira, 5, a não abandonar um eventual quarto mandato caso vença a disputa na capital carioca. Favorito nas eleições municipais deste ano, Paes é cotado para a disputa ao governo do Estado em 2026.

PUBLICIDADE Em sabatina do portal g1, Paes afirmou que “adora” ser prefeito do Rio e se comprometeu a não abandonar um eventual novo mandato. “Em 2012, quando fui candidato à reeleição, diziam que eu iria sair em 2014. Em 2020, quando ganhei a eleição, o que mais ouvi era que iria sair para ser governador. Eu adoro ser prefeito do Rio, tenho a honra de ter tido a confiança dessa cidade três vezes, e se tiver pela quarta vez permanecerei no meu mandato. Essa é minha obrigação, e é para isso que estou me colocando”, se comprometeu.

Eduardo Paes prometeu não renunciar ao cargo para disputar eleição para governador em 2026. Foto: cities-today.com Foto: C40 PHOTO

O prefeito do Rio classifica como “especulações” as conversas sobre uma possível candidatura dele ao governo do Rio em 2026. Nos bastidores, no entanto, as costuras para a escolha do candidato a vice nas eleições municipais levaram em consideração a possível ascensão do companheiro de chapa de Paes ao posto de prefeito.

Paes escolheu o deputado estadual e ex-secretário da Casa Civil da capital Eduardo Cavaliere (PSD) como vice para a disputa à reeleição. Cavaliere é um dos subordinados mais próximos do prefeito e trabalhou como ajudante de ordens na campanha de Paes ao governo do Estado, em 2018. Formado em Direito na Fundação Getulio Vargas (FGV), esteve à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio entre 2021 e 2023.

“As coisas vão muito mal no estado, as coisas vão muito naquilo que é a principal tarefa do estado que é a segurança pública. E acho que temos uma ausência de quadros para essa missão. Por isso sempre especulam meu nome. Sou candidato a governar essa cidade e me comprometo a governar essa cidade até o fim do meu mandato”, disse.

Ex-secretário da Casa Civil Eduardo Cavaliere (PSD) e o prefeito Eduardo Paes (PSD) Foto: @eduardo.cavaliere via Instagram

Cavaliere foi escolhido após o então favorito a ocupar o posto, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), procurar o prefeito do Rio e pedir que não fosse mais considerado como possível vice para as eleições municipais deste ano. A decisão do então favorito a ocupar a chapa de Paes se deve à suposta existência de um vídeo íntimo dele que poderia ser explorado durante a campanha eleitoral.

Publicidade

“Eduardo Cavaliere está mais do que preparado para ser meu vice-prefeito e eu espero que eu não tenha minha ausência porque espero ficar vivinho, ganhar a reeleição e ficar vivo até o fim do mandato”, disse ele.