Pazuello declara ‘total apoio’ a Ramagem no Rio após ausência no início da campanha

O deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) publicou em rede social um vídeo nesta segunda-feira, 9, apoiando oficialmente o também deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) na corrida pela prefeitura do Rio de Janeiro. Na postagem, o ex-ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro (PL) disse que Ramagem tem o apoio de todos os deputados do partido.

“É com muita alegria e confiança que declaro meu total apoio a Ramagem para a prefeitura do Rio de Janeiro. Ele é meu colega de bancada, de partido, e conta não só com o meu apoio, mas com o de todos os deputados do nosso partido. Estamos unidos por um Rio de Janeiro melhor e mais seguro. Vamos juntos nessa caminhada”, escreveu o parlamentar no Instagram.

PUBLICIDADE Pazuello foi o segundo deputado federal mais votado em 2022, com 205,3 mil votos. Na frente dele, ficou Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), que teve 213,7 mil. No seu perfil no Instagram, o parlamentar exibe agendas ao lado de candidatos a vereador e prefeito de cidades do Rio. Até esta segunda, não havia vídeo relacionado à campanha de Ramagem. Nas publicações, usuários cobram “empenho” de Pazuello “para eleger Ramagem no Rio”. “Você não vai apoiar Ramagem?”, questiona uma seguidora dele em uma postagem compartilhada com um candidato a vereador de Niterói. Em outra publicação, em que aparece com candidatos em Vassouras, ocorrem mais cobranças. “Cadê o apoio ao Ramagem para a prefeitura do Rio de Janeiro? Vai ficar inerte”, pergunta uma usuária da rede social.

Outros nomes ligados ao bolsonarismo, como o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) e o ex-ministro Walter Braga Netto (PL), não embarcaram na campanha do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Na última pesquisa Datafolha, publicada em 5 de setembro, Ramagem aparece com 11% das intenções de voto, enquanto o prefeito Eduardo Paes (PSD), que tenta a reeleição, tem 59%. Desconhecido por 46% dos eleitores, o candidato do PL aposta na associação de seu nome com o do ex-presidente, seu padrinho político, para arregimentar a base bolsonarista do Rio de Janeiro.