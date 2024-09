Quem é Alexandre Ramagem, candidato a prefeito do Rio de Janeiro?

RIO – Candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL, Alexandre Ramagem tentará, pela primeira vez, ocupar o comando do Executivo da capital fluminense nas eleições de outubro. Ramagem foi mantido como candidato do partido, com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo após vir à tona a gravação de uma reunião em que o ex-chefe do Executivo discute um plano para anular o inquérito das “rachadinhas” – investigação que fechou o cerco a Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Deputado federal eleito pelo PL em 2022, é ex-delegado da Polícia Federal (PF), função que desempenhou até o começo do mandato de Bolsonaro, em 2019. O vínculo com a família do ex-chefe do Executivo se firmou ainda na campanha de 2018, quando Ramagem foi designado para chefiar a segurança pessoal de Bolsonaro depois da facada que ele levou em Juiz de Fora (MG).

Deputado federal Alexandre Ramagem terá Índia Armelau (PL), deputada estadual, como companheira de chapa Foto: Divulgação/PL

O Estadão reuniu as principais dúvidas dos internautas sobre o candidato do PL, como o nome do vice na chapa, os apoios declarados e o nome da esposa do candidato.

Qual é a idade de Alexandre Ramagem?

Ramagem tem 52 anos.

Qual é o partido de Ramagem?

Ramagem é candidato pelo PL. Nunca foi filiado a outra legenda.

Quem é a esposa de Alexandre Ramagem?

Ramagem é casado com a ex-delegada civil de Roraima Rebeca Ramagem Rodrigues, nascida em Fortaleza. A esposa de Ramagem é atualmente procuradora do Estado de Roraima.

Onde mora Alexandre Ramagem?

Ramagem mora em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A residência do candidato do PL foi alvo de mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em janeiro deste ano, em uma investigação que apura o suposto monitoramento de autoridades enquanto o candidato do PL ocupava o cargo de diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Publicidade

Ramagem ocupa algum cargo público hoje?

Ramagem ocupava o cargo de deputado federal até se licenciar para concorrer às eleições municipais.

Quais cargos públicos Ramagem já ocupou?

PUBLICIDADE No começo de 2019, Ramagem foi nomeado superintendente da PF do Ceará, mas abandonou a carreira policial para ingressar na política. Ele passou um breve período como assessor da Presidência e foi escolhido para chefiar a Abin em junho daquele ano. Na primeira eleição que concorreu, em 2022, foi eleito para a Câmara, com 59.170 votos.

Qual é o patrimônio declarado por Alexandre Ramagem?

Ramagem declarou ter R$ 264.536,00 em bens ao registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com a Justiça Eleitoral, o candidato do PL afirmou ter apenas um veículo no valor descrito.

Em 2022, ele declarou ao TSE um patrimônio de R$ 428 mil, composto de uma moto de performance e um carro de luxo.

Quem é o vice da chapa de Alexandre Ramagem?

Ramagem tem a deputada estadual Índia Armelau (PL) como companheira de chapa na disputa pela prefeitura nas eleições municipais deste ano. Bolsonarista, Índia Armelau foi eleita para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em 2022. Além da vida pública, Amanda Brandão Armelau é influenciadora fitness e empresária, dona de um centro de treinamento de crossfit.

Quem está apoiando Alexandre Ramagem?

O candidato do PL está em uma coligação formada por PL, MDB e Republicanos. O principal cabo eleitoral de Ramagem é o ex-presidente Jair Bolsonaro, além dos filhos dele. Aposta pessoal do ex-chefe do Executivo, o ex-diretor da Abin conta com ainda com o apoio do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e do atual vice-prefeito do Rio, Nilton Caldeira (PL). Filiado ao partido do principal adversário de Paes, Caldeira cortou relações com Paes em 2022 por desavenças políticas e promessas de cargos, segundo ele, não cumpridas.

Publicidade

Quais são as propostas de Ramagem?

De acordo com o programa de governo preliminar entregue por Ramagem à Justiça Eleitoral, a campanha do candidato do PL pretende melhorar a infraestrutura turística da cidade, investir na segurança, em uma integração das forças de segurança e a Guarda Municipal, e apostar em parcerias público-privadas (PPPs) para atrair investimentos, projetos de infraestrutura, tecnologia e serviços públicos.

Ramagem diz que pretende “restaurar a confiança nas instituições públicas, implementando sistemas de auditoria que operem em tempo real, mostrando a todos que cada centavo do orçamento é usado para o bem comum eliminando desvios e desperdícios para construir uma cidade mais justa e próspera”.