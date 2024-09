Pesquisa Datafolha no Rio: Paes tem 59%, Ramagem, 11%, e Tarcísio, 6%

Este é o primeiro levantamento de intenção de voto a ser publicado pelo instituto após o início do horário eleitoral, que começou a ser veiculado no rádio e na televisão em 30 de agosto. O levantamento anterior, divulgado no dia 22 de agosto julho, mostrou Paes com 56%. Ramagem tinha 9% e Tarcísio, 7%.

O Datafolha ouviu 1.106 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 3 e 4 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07390/2024.