Efeito cadeirada: Datena e Marçal trocam ações na Justiça Eleitoral; veja quais

A defesa de Marçal alegou no pedido que Datena não se arrependeu da agressão, o que classificou como ação premeditada. “Salta aos olhos a reação do próprio representado ao se manifestar sobre o ato, afirmando, com todas as letras, que ‘de forma alguma’ se arrependeu e que esperava, ‘também, ter lavado a alma de milhões de pessoas’”, citaram os advogados de Marçal baseados em reportagem do Estadão.

Na manhã desta terça, o magistrado Colombini não concedeu a liminar. “Em que pesem as alegações do autor (Marçal), indefiro a liminar almejada, na medida em que o requerido (Datena) é participante obrigatório em debate eleitoral, na forma do artigo 46, caput, da Lei nº 9.504/97 e 44, §§ 1º e 6º, da Resolução TSE 23.610. Por iguais razões, mesmo o pedido alternativo de participação remota do requerido não comporta acolhimento. Mais razoável que se exija da emissora promovente do debate medidas de segurança suficientes para evitar que tais agressões físicas voltem a acontecer”, decidiu o juiz.