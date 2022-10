Efraim Filho, do União Brasil, é eleito senador pela Paraíba

Efraim Filho, do União Brasil, foi reeleito senador pela Paraíba neste domingo (2). Com 99,97% das urnas apuradas, o senador recebeu 617.477 votos, o que representa 30,82% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Pollyanna, com 457.679 votos. Em 2022, no entanto, a Paraíba conta somente com uma vaga no Senado Federal.

Efraim Filho, 43, anteriormente já era deputado federal e levou o segundo mandato com suplementes Andre Amaral (Pros) e Erik Marinho (União). O senador nasceu em João Pessoa (PB), é formado em direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) com especialização em direito do consumidor em Granada, na Espanha. foi membro da CPI da Petrobras.

Votos dos candidatos ao Senado na Paraíba

Efraim Filho (União): 617.477 votos (30,82%)

Pollyana (PSB): 457.679 votos (22,84%)

Ricardo Coutinho: 431.857 votos (21,55%)

Sergio Queiroz ( PRTB): 233.849 votos (11,67%)

Bruno Roberto (PL): 231.968 votos (11,58%)

Andre Ribeiro (PDT): 19.903 votos (0,99%)

