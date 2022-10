João Azevêdo e Pedro Cunha Lima vão disputar eleição para governador da PB no segundo turno

João Azevêdo, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB, vão disputar o governo da Paraíba no segundo turno das eleições 2022. O resultado foi matematicamente confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 20h57 deste domingo (2). Nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

Com 98,50% das urnas apuradas, às 21h33, o candidato do PSB recebeu 862.866 votos, o que representa 39,66% dos votos válidos. O tucano conquistou 520.048 dos votos, o que representa 23,90%.

João Azevêdo concorre à reeleição pela coligação Juntos pela Paraíba, tendo como vice Lucas Ribeiro. O candidato tem 69 anos, nasceu em João Pessoa (PB) e, atualmente, é governador do Estado. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), é professor aposentado do Instituto Federal do Estado (IFPB). Anteriormente, atuou como diretor da Divisão de Planejamento Habitacional do IPEP, chefe da Assessoria de Planejamento Econômico da Urban, secretário de Serviços Urbanos de João Pessoa e secretário estadual da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia.

Votos dos candidatos a governador da Paraíba

João Azevêdo (PSB): 862.866 (39,66%)

Pedro Cunha Lima (PSDB): 520.048 (23,9%)

Nilvan Ferreira (PL): 406.519 votos (18,69%)

Veneziano (MDB): 373.162 votos (17,15%)

Adjany Simplicio (PSOL): 9.566 votos ( 0,44%)

Brancos: 122.341 votos (4,80%)

Nulos: 252.629 votos (9,90%)

