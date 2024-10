Pesquisa Atlas em Manaus: David Almeida tem 50,2% e Alberto Neto, 48,7%, no segundo turno

Pesquisa AtlasIntel sobre o cenário eleitoral em Manaus divulgada nesta terça-feira, 22, aponta que a disputa pela prefeitura da capital do Amazonas segue indefinida a cinco dias do segundo turno das eleições 2024. O atual prefeito da cidade, David Almeida (Avante), registra 50,2% de intenções de voto, enquanto o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL, tem 48,7%.

Como a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, os dois estão empatados tecnicamente. Já 0,9% pretende votar branco ou nulo, e 0,2% do eleitorado está indeciso.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) Foto: Antonio Pereira/Prefeitura de Manaus e Mário Agra/Câmara dos Deputados

A AtlasIntel realizou 1.217 entrevistas virtuais com eleitores de Manaus entre os dias 15 e 20 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo AM-00587/2024.

Os índices se referem aos votos totais. Em votos válidos, ou seja, excluindo-se do cálculo os indecisos, brancos e nulos, Almeida registra 50,8% e Alberto Neto, 49,2%.

Leia também Como ler, entender e não se perder no mundo das pesquisas eleitorais

PUBLICIDADE Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 14 de outubro, Alberto Neto oscilou 0,8 ponto porcentual para baixo e Almeida, 2,2 pontos porcentuais para cima. Oscilar significa variar numericamente, mas dentro da margem de erro. Brancos, nulos e indecisos oscilaram de 2,5% para 1,1%.

David Almeida é prefeito de Manaus desde 2021 e ex-deputado estadual, cargo que exerceu de 2007 a 2019. Entre maio e outubro de 2017, assumiu interinamente o governo estadual. Alberto Neto, por outro lado, está em seu primeiro mandato como deputado federal.

Imagem dos candidatos

A pesquisa Atlas também mediu a percepção de imagem de líderes políticos em Manaus. O prefeito David Almeida é avaliado positivamente por 49% dos entrevistados, enquanto 46% possuem uma imagem negativa do mandatário e 5% não souberam responder. Alberto Neto, por sua vez, é visto de forma positiva por 48%, com 43% de menções negativas e 10% que não souberam responder.

Publicidade

Em Manaus, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possui uma imagem melhor avaliada que a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto Bolsonaro é bem visto por 54% e mal avaliado por 41%, o petista possui uma imagem negativa para 62% dos ouvidos, ante 35% de menções positivas.

A pior avaliação é a do governador Wilson Lima (União Brasil). O chefe do Executivo estadual possui uma imagem negativa para 65% dos entrevistados. Para 20%, a imagem de Lima é positiva.

Avaliação da gestão

Quanto à avaliação da atual gestão, a área com a melhor avaliação é a de cultura, turismo e eventos. Para 32% dos entrevistados, o desempenho do poder público municipal nessa área é “ótimo”, ante 19% de menções a uma performance “péssima” no setor.

A área pior avaliada é a de ordem urbana e segurança pública. Enquanto 17% avaliam o desempenho da gestão Almeida como “ótimo” no quesito, 37% julgam o desempenho da prefeitura de Manaus no tema como “péssimo”. A segurança pública é a principal queixa do eleitorado manauara, segundo a pesquisa. Para 70,1% dos entrevistados, a criminalidade está entre os três maiores problemas da cidade hoje em dia.