Eleições 2024: qual é o patrimônio de Marta Suplicy, candidata a vice na chapa de Boulos em SP

Com o registro da candidatura a vice-prefeita, a ex-ministra Marta Suplicy (PT) declarou um patrimônio milionário ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A petista é a candidata a vice na chapa à Prefeitura de São Paulo do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 14.142.428,81.

O patrimônio declarado da petista é composto por bens de diversas naturezas, desde imóveis a aplicações financeiras. A soma dos bens de Marta supera em mais de 70 vezes a declaração de Boulos, que afirmou ao TSE possuir bens avaliados em R$ 199 mil.

MArta Suplicy declarou ao TSE um patrimônio total de R$ 14.142.428,81. Foto: Felipe Rau/Estadão

Aplicações financeiras

A maior parte do valor declarado por Marta corresponde a participações em empresas, que totalizam R$ 6.542.948,90 da declaração. A petista também declarou possuir R$ 2.510.792,53 em ações e R$ 1.207.089,92 em aplicações de renda fixa.

Imóveis e terrenos

PUBLICIDADE A ex-prefeita declarou uma casa com valor venal de R$ 1.838.500,00. Em imóveis, Marta também prestou contas de R$ 56.534,31, referentes à cota parte de 50% de uma casa em Ubatuba (SP), no litoral do Estado. Na declaração de bens da petista, consta uma cota de 25% de um terreno em Cotia (SP), na Grande São Paulo, avaliada em R$ 7.220,95, e uma participação de 50% em um terreno em Iporanga (SP), avaliada em R$ 700.000.

Veículos

Marta Suplicy declarou dois veículos à Justiça Eleitoral. A petista não especificou o modelo dos carros, apenas o ano de fabricação dos modelos. Um deles é de 2018 e está avaliado em R$ 300.000,00; o outro é de 2020 e vale R$ 474.919,68, segundo a declaração da candidata.

O valor declarado dos carros de Marta contrasta com o veículo de seu companheiro de chapa, o “famoso Celtinha prata” de Guilherme Boulos. Esse é o apelido que o deputado federal do PSOL dá a seu Celta ano 2010. Na declaração de patrimônio do candidato a prefeito, o carro foi declarado no valor de R$ 15.146,00.

Publicidade

Boulos chega em seu Celta para reunião com Marta Suplicy Foto: Pedro Augusto Figueiredo / Estadão

O “Celtinha” se tornou símbolo político e um dos motes da campanha do PSOL à Prefeitura de São Paulo em 2020. Como forma de reforçar uma imagem de humildade em Boulos, o carro virou jingle e até apareceu em propagandas na internet e na televisão.

‘Outros bens’

Na categoria “outros bens e direitos”, a ex-ministra diz possuir um conjunto de cinco quadros, dois tapetes, cinco faqueiros, três esculturas, quatro aparelhos de jantar, dois anéis e um brinco de brilhantes. Esses itens, somados, foram declarados no valor de R$ 60 mil.

A vice de Guilherme Boulos também prestou contas de duas salas em conjuntos comerciais da capital paulista. O valor declarado dos locais, somados, totalizam R$ 289 mil.

Quem é Marta Suplicy?

Marta Suplicy é formada em Psicologia e ganhou projeção nacional ao apresentar um programa na TV sobre educação sexual. Foi casada com o deputado estadual e ex-senador Eduardo Suplicy (PT) de 1964 a 2001.

Foi eleita deputada federal em 1994. Em 2000, venceu a eleição para a Prefeitura de São Paulo, permanecendo no cargo até 2004, ano em que perdeu a disputa pela reeleição. De 2007 a 2008, comandou a pasta de Turismo e, de 2012 a 2014, esteve à frente do Ministério da Cultura.

Marta Suplicy e Guilherme Boulos se encontram em São Paulo para fechar acordo para chapa à prefeitura Foto: José Luis da Conceição

Apesar de ser uma petista histórica, tendo passado mais de 30 anos na legenda, ela rompeu com o PT em 2015 e só retornou à sigla em 2023, após mediação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um acordo que selou a nomeação da ex-prefeita como candidata a vice na chapa de Boulos.