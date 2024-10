Em racha na direita, eleitores de Santos escolhem entre Rogério Santos e Rosana Valle no 2º turno

A eleição em Santos está sendo marcada por um racha entre aliados da direita. Rosana Valle tem ao seu lado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa Michelle Bolsonaro, que assumiram agendas na cidade em apoio à candidata.

Rogério, por sua vez, não obteve o retorno esperado do governador do Estado Tarcísio de Freitas, também do partido Republicanos. Segundo apurações do Estadão, Tarcísio preferiu evitar um mal-estar na sua relação com o bolsonarismo. Além disso, a candidata do PL também demonstra nutrir um bom relacionamento com o governador.