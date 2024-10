Eleições em SP: acompanhe a apuração e a tendência voto a voto no 2º turno

Acompanhe no gráfico abaixo a evolução da apuração dos votos para a Prefeitura de São Paulo. Os dados, atualizados em tempo real com base nos resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ajudam a projetar o resultado na capital paulista. Cada linha representa o percentual de votos de Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), listados em ordem alfabética. A atualização começa às 17h, quando se inicia a apuração após o fechamento das urnas.

Disputa em SP Porcentagem de votos válidos por candidato 2 º Turno • Guilherme Boulos (PSOL) • Ricardo Nunes (MDB) Apuração não iniciada | Fonte: TSE

Acompanhe a apuração dos votos ao vivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e mais cidades.