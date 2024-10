Eleição em SP tem comparecimento maior que 2020, mas menor que a do País em geral

BRASÍLIA - O primeiro turno da eleição municipal de São Paulo realizado neste domingo, 6, teve a ausência de 2.548.857 eleitores, registrando uma abstenção de 27,34% do eleitorado. O porcentual é menor do que o pleito de 2020, que se deu no auge da pandemia de covid-19, mas é maior do que a taxa total do País.

Os candidatos da eleição municipal de São Paulo, realizado neste domingo, 6 Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

A abstenção na cidade de São Paulo foi maior do que o índice geral do País, registrado em 21,7%. Assim como em São Paulo, o porcentual do Brasil foi menor do que as eleições de 2020. Naquele ano, diante do contexto da pandemia, a taxa foi de 23,1%.

Neste século, a menor taxa de abstenção no País foi registrada nas eleições municipais de 2004, quando 14,2% do eleitorado deixou de ir às urnas no primeiro turno.