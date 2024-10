Por fim, o PDT, que controla Fortaleza desde 2016, pode ver o império ruir. A divisão do partido começou em 2022, quando rompeu a união com o PT e viu o seu candidato ao governo do Estado perder para Elmano de Freitas (PT), e seguiu com a saída de inúmeros outros quadros ao longo de 2023.

Sarto é a principal aposta da sigla para manter vitalidade. O PDT enviou R$ 15 milhões em recursos para o atual prefeito, na esperança de manter o controle da cidade. “A situação do Sarto e do PDT é dilemática. Com uma derrota do Sarto, sem a vitrine da capital, vai complicando as chances desse grupo para fazer uma disputa ao governo do Estado em 2026″, pondera Monalisa.

As pesquisas eleitorais em Recife indicam menores dores de cabeça para o atual prefeito, João Campos. No geral, o cenário é de vitória já no primeiro turno, sem maiores dificuldades. Até por isso, a eleição municipal deve servir como um norte do que pode acontecer em 2026 em Pernambuco.

Trata-se de um virtual duelo com a atual governadora, Raquel Lyra (PSDB), que deve tentar a reeleição. O próprio João Campos evade-se ao falar se ficará na prefeitura até o final do mandato, em 2028.