Opinião | Bolsonaro era comandante em chefe das Forças Armadas ou comandante de um golpe militar?

O ministro da Justiça, policial federal Anderson Torres, foi nomeado secretário de Segurança do DF, órgão responsável pela proteção da capital da República, logo, da Praça dos Três Poderes e da Esplanada dos Ministérios. Depois de usar o ministério para monitorar votos lulistas e jogar a PRF contra eles, Torres mudou de cargo para fazer o que fez: facilitar a invasão do Planalto, Congresso e Supremo em 8 de janeiro.

Já o ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel da ativa Mauro Cid, pivô de todos os escândalos, processos e do próprio golpe, chegou a ser nomeado pelo então presidente para o Comando de Operações do Exército, tropa de elite próxima a Brasília para ser acionada e agir rapidamente.

Foi desse comando, vejam que “coincidência”, que criminosos de farda saíram no Dia D do golpe, 15 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro assinaria o decreto de Estado de Defesa, para prender ou assassinar o ministro do STF e presidente do TSE Alexandre de Moraes, personagem-chave na resistência ao golpe. Por que Cid nesse comando? Tirem suas conclusões. E ele só foi “desnomeado” com a posse do general legalista Tomás Paiva no Comando do Exército, já no governo Lula.