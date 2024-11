Entenda em 5 pontos o plano de golpe que levou Bolsonaro a ser indiciado pela PF

Mário Fernandes era o secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência. A pasta é conhecida como a “cozinha do Palácio do Planalto”, dada a proximidade com o presidente da República. O secretário-executivo, na prática, é o “número 2″ de um ministério. Fernandes chegou a assumir a Secretaria-Geral de forma interina durante o governo Bolsonaro. Já Braga Netto, além das passagens pela pasta de Casa Civil e de Defesa, foi o candidato a vice-presidente da chapa do PL na eleição de 2022.

Data do golpe foi discutida

Um trecho de uma mensagem de áudio de Mário Fernandes a Mauro Cid indica que Jair Bolsonaro não só tomou conhecimento do plano golpista como sugeriu a melhor data para a ação entrar em curso – em um dia anterior ou posterior à diplomação do presidente eleito, um ato que precede a posse do novo mandatário. Enquanto a diplomação de Lula ocorreu no dia 12 de dezembro de 2023, a posse do petista ocorreu em 1º de janeiro de 2024.

“Durante a conversa que eu tive com o presidente (Jair Bolsonaro), ele citou que o dia 12, pela diplomação do ‘vagabundo’, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo”, disse Fernandes a Cid. “Mas, p..., aí na hora eu disse, pô presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades.”

A derrota eleitoral motivou a trama golpista, mas um apelo de Jair Bolsonaro a uma ruptura institucional anterior às eleições foi identificada pela PF. Em reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, o então presidente pediu uma “reação” a uma alegada fraude no sistema eleitoral. “Se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições?”, disse o então chefe do Executivo.