Pablo Marçal não entrou no PRTB e na campanha para discutir educação, saúde, segurança e o que é melhor para a cidade e os cidadãos, mas, evidentemente, para provocar e tumultuar. E José Luiz Datena filiou-se no PSDB e inscreveu-se como candidato para quê? Para replicar o climão do seu programa, com cadeiradas, tapas e sopapos?

Tudo errado. Nem Datena poderia sair dando cadeiradas ao vivo em quem quer que fosse, sob qualquer pretexto, nem Marçal poderia usar a campanha eleitoral para acusar um adversário de “aspirador de pó” sem a mínima prova e o outro de “arregão”, “assediador de mulher”, que “nem homem é”. Machismo estúpido, um horror.

A culpa é inclusive da mídia e principalmente do eleitor, que focam no estapafúrdio, na agressão, e tratam com descaso, ou enfado, planos de governo e debates sobre políticas públicas. Os machões ocupam os holofotes e os espaços. Para as candidatas que estudam, apresentam soluções e levam a campanha e a vida a sério, chovem aplausos, não intenções de votos.