Em AL, Lula derrota Bolsonaro no segundo turno para presidente; veja resultados

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. O candidato do PT também foi o mais votado no Estado de Alagoas, onde obteve 976.831 votos, o que corresponde a 58,68% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro obteve 687.827 votos, o que representa 41,32% dos votos válidos.

Resultado para presidente em AL: total, brancos, nulos e abstenções

Lula (PT): 976.831 votos (58,68%)

Jair Bolsonaro (PL): 687.827 votos (41,32%)

Brancos: 23.376 (1,31%)

Nulos: 96.954 (5,43%)

Abstenções: 540.826 (23,25%)

No primeiro turno, Lula já havia ficado em primeiro lugar em Alagoas entre os candidatos, tendo recebido 974.156 votos (56,50%), enquanto Bolsonaro obteve 621.515 votos (36,05%). Na primeira fase da disputa, Simone Tebet (MDB) apareceu com 3,91% dos votos, seguida de Ciro Gomes (2,53%), Soraya Thronicke (0,62%) e Padre Kelmon (0,18%).

O Estado também levou a eleição para governador para o segundo turno. Paulo Dantas, do MDB, venceu Rodrigo Cunha, do União Brasil, com 52,49% dos votos válidos.





