Em ano de eleição, deputados abandonam reuniões de comissões na Assembleia Legislativa de SP

Xerife afirma que, salvo exceções, convoca as reuniões às terças-feiras, quando a Casa está mais movimentada. O dia, ressalta o deputado, foi definido em comum acordo com todos os membros da comissão. O ex-líder do governo atribui a falta de quórum e os cancelamentos à incompatibilidade de agendas dos deputados, mas ressalta que as datas das reuniões são publicadas no Diário Oficial e que sua assessoria, assim como o secretário da comissão, entram em contato com os gabinetes dos parlamentares para reforçar o compromisso. Xerife acrescenta que os projetos de urgência são analisados em congressos de comissões, reuniões conjuntas de duas ou mais comissões que emitem parecer sobre propostas específicas, não havendo, portanto, prejuízo aos paulistas.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, presidida pelo deputado Eduardo Suplicy (PT), foi outra que prometeu muito e entregou pouco. Das 18 reuniões convocadas pelo petista, só 3 foram realizadas. A maioria (12) acabou inviabilizada pela falta de deputados. Na última pauta, o colegiado tinha 47 projetos de lei para debater, além de requerimentos de convocação de secretários estaduais.

Em nota, Suplicy afirmou que os parlamentares da base do governo não têm priorizado a pauta dos direitos humanos, por isso as reuniões não alcançaram quórum. Ele destacou que, às vésperas das reuniões, costuma ligar pessoalmente para cada membro da comissão, reforçando a importância de sua participação. O empenho do deputado foi corroborado por integrantes do colegiado, inclusive os da oposição, ouvidos pelo Estadão.