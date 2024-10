Em campanha no Rio, Bolsonaro diz que cabe a Marçal ‘provar que laudo é verdadeiro’

RIO – Em campanha pela eleição do deputado federal Alexandre Ramagem (PL) para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou na manhã deste sábado, 5, sobre a corrida eleitoral em São Paulo. O ex-chefe do Executivo disse que cabe a Pablo Marçal (PRTB) provar a veracidade do laudo falso apresentado por Marçal sobre uma suposta internação de Guilherme Boulos (PSOL) por uso de drogas. “Cabe a ele (Marçal) provar que é verdadeiro”, afirmou.

O ex-presidente reafirmou apoio ao candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB). Nesta sexta-feira, 4, Bolsonaro sugeriu, em uma live, que Marçal é “amor de verão” do eleitorado de direita em São Paulo que, na visão dele, está “iludido” com o personagem criado pelo ex-coach. O antigo chefe do Executivo nacional também reforçou que as eleições paulistanas neste ano estão sendo marcadas por candidatos “oportunistas”, sem citar o ex-coach diretamente.

Bolsonaro participa de agenda de rua com Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro Foto: @jairbolsonaro via Instagram

PUBLICIDADE “Quem esta batendo asas por aí, está iludido com o que está acontecendo, é o que eu chamo de ‘amor de verão’. Vê se você está escolhendo com razão, e não com emoção”, declarou. Evitando citar nominalmente Marçal, o ex-presidente destinou partes de seu discurso a atacar o influenciador. “Você pode não gostar dele (Nunes), é um direito seu. Mas tem muito oportunista nesse momento. Gente que nunca teve nada de repente é o salvador da pátria.” A declaração de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta reta final da eleição ocorre após o apelo de aliados que estão preocupados com a desidratação de Nunes entre os eleitores bolsonaristas nesta reta final.

Laudo falso

Os indícios de falsificação do laudo divulgado por Pablo Marçal (PRTB), que acusa Guilherme Boulos (PSOL) de consumo de drogas, surgiram logo após sua publicação na noite desta sexta-feira, 4. O Estadão teve acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a uma procuração do médico que supostamente assinou o receituário divulgado por Marçal, constatando que a assinatura presente no documento é diferente da que aparece nesses documentos oficiais.

A diferença na assinatura é apenas uma das várias inconsistências no laudo publicado por Marçal. Neste sábado, 6, a Justiça Eleitoral identificou indícios de falsificação no documento divulgado pelo influenciador e determinou que todos os perfis que publicaram o documento o removam. O laudo está assinado pelo médico José Roberto de Souza (CRM 17064-SP), falecido em 2022.

Em resposta ao post de Marçal, Boulos iniciou uma transmissão ao vivo no Instagram, afirmando que o documento divulgado por seu adversário é falso e que o dono da clínica mencionada seria um apoiador de Marçal. “Olha o nível que o cidadão chegou: falsificação de documento”, disse o candidato do PSOL.