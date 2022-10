Em São Luís (MA), Lula derrota Bolsonaro no segundo turno para presidente; veja resultados

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. O petista também superou o candidato do PL e atual presidente, Jair Bolsonaro e foi mais votado no Maranhão e na capital do Estado.

Em São Luís, Lula obteve 363.131 votos, o que corresponde a 60,38% dos votos válidos. Já Bolsonaro obteve 238.285 votos, o que representa 39,62% dos votos válidos.

A diferença entre Lula e Bolsonaro em São Luís foi de 124.746 votos, ou 20,76%.

Resultado para presidente em São Luís (MA):

Lula (PT): 363.131 votos (60,38%)

Jair Bolsonaro (PL): 238.285 votos (39,62%)

Brancos: 9.023 votos (1,45%)

Nulos: 12.280 votos (1,97%)

Abstenções: 130.290 (17,30%)

No primeiro turno, Lula já havia sido o mais votado em Vitória. Ele teve 56,50% dos votos (345.123 votos). Bolsonaro foi o escolhido por 34,40% dos eleitores (210.140 votos). Simone Tebet (MDB) ficou em terceiro, com 27.386 votos (4,48%), seguido por Ciro Gomes (PDT), com 21.917 votos (3,59%), e Soraya Thronicke (União), que recebeu 2.742 votos (0,45%).

