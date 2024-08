Empresa que recebe da prefeitura de Manaus pagou R$ 120 mil à noiva do prefeito

BRASÍLIA - Uma produtora audiovisual que recebe recursos da prefeitura de Manaus (AM) pagou pelo menos R$ 120 mil para a empresa da noiva do prefeito, David Almeida (Avante). Candidato à reeleição, Almeida, 55, comemorou o noivado com a estudante de medicina Izabelle Fontenelle de Queiroz, 28 anos, em setembro deste ano.

Pagamentos parecidos foram feitos por outra empresa contratada pela prefeitura de Manaus, a empreiteira Rio Piorini, à empresa da mãe de Izabelle, Lidiane. No caso dela, os pagamentos somam R$ 124 mil, como mostram notas fiscais obtidas pela reportagem do Estadão. Procurada, a prefeitura disse não tem controle sobre pagamentos feitos por empresas contratadas. Já Izabelle disse que é pós-graduada em publicidade e que empresa é anterior ao relacionamento.

O prefeito David Almeida (Avante), 55 anos, com a noiva, a estudante de medicina Izabelle Fontenelle, de 28 Foto: Instagram via @izabellefontenele

PUBLICIDADE Antes de cursar medicina, Izabelle graduou-se em Direito. Em suas redes sociais não há nenhuma menção à Skyline ou a algum trabalho anterior com audiovisual ou artes cênicas. Desde abril de 2021, Izabelle é dona de uma empresa de “artes cênicas, espetáculos e atividades complementares” sediada numa sala comercial em Manaus, a Skyline Produções LTDA. A empresa só emitiu sua segunda nota fiscal mais de um ano depois, em dezembro de 2022. O caminho do dinheiro da prefeitura até a empresa da noiva do prefeito envolve um modelo de subcontratação de serviços. A contratante da Skyline é a produtora audiovisual The Set Filmes LTDA, cujo nome fantasia é D7 Filmes. Um dos pagamentos à Skyline, de R$ 10 mil, foi por “serviços prestados no mês de novembro 22 - diretoria comercial”, segundo a nota fiscal. A D7 Filmes recebe da prefeitura de Manaus também como subcontratada de uma agência de publicidade chamada Thera Publicidade.

O contrato da Thera com a prefeitura é de R$ 22,5 milhões, e foi firmado em 09 de novembro de 2022, para “prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda (...)”. No site da prefeitura manauara, porém, é possível ver pagamentos feitos diretamente à D7 Filmes, no âmbito do contrato com a Thera.

Notas fiscais emitidas pela empresa da noiva do prefeito. A D7 Filmes recebe recursos da prefeitura Foto: Prefeitura de Manaus / reprodução

Várias das notas fiscais emitidas pela Skyline, empresa da noiva do prefeito, à D7 Filmes são sequenciais. É o caso das notas de números 2, 3 e 4, e também 7 e 8. Em geral, as notas são emitidas sempre no começo ou no fim de cada mês. Contemplam vários tipos de serviços, que vão desde a locação de equipamentos até o recrutamento de figurantes, passando por serviços administrativos e edição de vídeo. Somam, ao todo, R$ 120 mil. A última nota à qual a reportagem do Estadão teve acesso é do dia 02 de janeiro deste ano, no valor de R$ 10 mil, e diz respeito à “contratação de figurantes para encenação/ pagamento de figurino”.

Registro de pagamento da prefeitura à D7 Filmes, subcontratada pela agência Thera Publicidade Foto: Prefeitura de Manaus / reprodução

Em setembro do ano passado, Izabelle Fontenelle foi alvo de um “dossiê” apócrifo com ataques machistas e supostas informações sobre relacionamentos anteriores da estudante. O documento circulou por grupos de WhatsApp de Manaus e resultou na abertura de um inquérito por parte da Polícia Civil amazonense.

Sogra também recebe de fornecedor

O endereço comercial informado pela Skyline Produtora à Receita Federal é uma sala no quarto andar de um prédio de escritórios no bairro de Adrianópolis, endereço nobre da capital amazonense. É a mesma sala onde funciona a empresa da mãe de Izabelle, Lidiane Fontenelle. Como a filha, ela também passou a receber dinheiro de uma empresa contratada pela prefeitura. A empresa leva o nome dela, Lidiane Oliveira Fontenelle, e adota o nome fantasia L O F Fenix.

Assim como a Skyline, a Fenix emitiu várias notas sequenciais para uma única cliente, a empreiteira Rio Piorini LTDA. De novembro de 2023 a abril deste ano, a empresa de Lidiane emitiu seis notas para a Rio Piorini de cerca de R$ 20 mil cada. O total soma R$ R$ 123,9 mil. A empresa foi criada no dia 27 de outubro de 2023, e dias depois, em 03 de novembro, emite a primeira nota fiscal. A Rio Piorini tem contratos com a prefeitura de Manaus que somam mais de R$ 55 milhões. A contratação da Fenix pela Rio Piorini foi revelada pela coluna Grande Angular, do portal Metrópoles, e confirmada pelo Estadão, que também teve acesso às notas fiscais.

Nota fiscal emitida pela empresa da mãe de Izabelle Fontenelle a empreiteira fornecedora da prefeitura Foto: Prefeitura de Manaus / reprodução

A empreiteira Rio Piorini pertence ao empresário José Curcino Monteiro Neto, conhecido em Manaus como Zé Monteiro. Além da construtora, ele é dono de outra empresa, a Murb, que possui contratos de R$ 210 milhões com a prefeitura para a prestação de serviços de limpeza urbana.

Viagem de jatinho

Em fevereiro deste ano, durante o carnaval, David Almeida viajou para a ilha caribenha de St. Maarten de carona em um jatinho contratado pelo primo de Zé Monteiro, Roberto de Sousa Lopes, o Bebeto. Este também possui contratos com a prefeitura de Manaus na gestão de David Almeida por meio de sua empresa, a Royal Tech, antes chamada Royal Gestão e Serviços de Informática Ltda. Os contratos da Royal Tech com a prefeitura são anteriores à gestão de David Almeida, mas receberam vários termos aditivos na gestão do prefeito.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Além de David e da noiva Izabelle, também viajaram para o caribe um subsecretário da prefeitura; um advogado e sua mulher; e a modelo e influencer Eduarda Freiberger. À época, a prefeitura disse a veículos de comunicação amazonenses que a viagem “não foi planejada”, e negou irregularidades. Já Almeida demonstrou irritação quando foi questionado sobre o assunto por jornalistas. Eu trabalho 12 horas por dia. Não recebo 13º, férias, diárias. Não usei dinheiro da Prefeitura. Será que não tenho direito de me divertir um pouco? Não há outras pautas a tratar?”, disse ele, em março deste ano. Atuação é anterior a relacionamento, diz Izabelle Ao Estadão, Izabelle Fontenelle disse que sua atuação como publicitária é anterior ao relacionamento com o prefeito. “Sou pós-graduada em publicidade e estou no mercado como empresária de publicidade e propaganda antes mesmo de qualquer envolvimento pessoal com meu noivo”, disse ela, por e-mail. “A Skyline tem sede, equipe e atuação marcada pela competência, inovação e resultados. Infelizmente, por motivos eleitorais, buscam atacar nossa empresa e clientes com o objetivo único de manchar nossa atuação no mercado e causar prejuízos políticos ao prefeito. Mantenho relações empresariais distantes da administração municipal por entender ser necessário este afastamento. Lamento a tentativa em distorcer a verdade, atacando a mim e minha família, mais uma vez com o mero objetivo de satisfazer a sanha de adversários políticos”, disse.

Já a prefeitura de Manaus disse que a Skyline não é fornecedora do município na gestão atual, e que “a relação entre empresas terceirizadas por fornecedores fogem do espectro de responsabilidade da prefeitura, uma vez que não há contrato de exclusividade e, as agências licitadas, podem prestar serviços para outros entes”.

“É irresponsável tentar associar uma relação inexistente entre terceiro e a gestão, uma vez que não há nenhum pagamento à Skyline oriundo de serviço prestado à administração. Nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer questionamentos efetivamente ligados à municipalidade, diferente do caso em tela, pelo bem da verdade e no ininterrupto esforço de combate à desinformação”, disse a prefeitura. As empresas D7 Filmes e Thera Publicidade também foram procuradas, mas não responderam, assim como David Almeida.