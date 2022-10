ES: veja a lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores do Espírito Santo definiram, neste domingo, 2, 10 deputados federais para representá-los na Câmara dos Deputados. O mais votado foi Helder Salomão, do Partido dos Trabalhadores (PT), com 120.337 votos. Ele tem 58 anos e é aliado do ex-presidente e candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Dos 10 deputados eleitos, 5 já estavam no Congresso Nacional e 5 foram eleitos pela primeira vez.

Lista: os deputados federais eleitos no ES

Helder Salomão (PT): 120.337 votos

Gilvan, o federal da Direita (PL): 87.994 votos

Evair de Melo (PP): 75.034 votos

Gilson Daniel (Podemos): 74.215 votos

Da Vitória (PP): 71.779 votos

Dr. Victor (Podemos): 53.483 votos

Amaro Neto (Republicanos): 52.375 votos

Jack Rocha (PT): 51.317 votos

Paulo Foletto (PSB): 48.776 votos

Messias Donato (Republicanos): 42.640 votos

