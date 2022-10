ES: veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores do Espírito Santo definiram, neste domingo (2), 30 deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. O mais votado foi Sergio Meneguelli, do partido Republicanos, com 138.523 votos. Ele tem 66 anos.

Veja o resultado das eleições 2022: apuração por Estado e cidade

Os deputados estaduais eleitos no ES

Sergio Meneguelli (Republicanos): 138.523 votos

Capitão Assumção (PL): 98.669 votos

João Coser (PT): 58.279 votos

Camila Valadão (PSOL): 52.221 votos

Marcelo Santos (Podemos): 41.627 votos

Iriny Lopes (PT): 36.720 votos

Tyago Hoffmann (PSB): 32.123 votos

Dr. Bruno Resende (União Brasil): 31.897 votos

Lucas Polese (PL): 29.490 votos

Vandinho Leite (PSDB): 29.156 votos

Lucas Scaramussa (Podemos): 26.720 votos

Raquel Lessa (PP): 26.439 votos

Denninho Silva (União Brasil): 25.986 votos

Janete de Sá (PSB): 25.846 votos

Delegado Danilo Bahiense (PL): 24.970 votos

Pablo Muribeca (Patriota): 24.555 votos

Adilson Espíndula (PDT): 22.278 votos

Ferraço (PP): 20.888 votos

Hudson Leal (Republicanos): 20.804 votos

Mazinho dos Anjos (PSDB): 20.731 votos

Alexandre Xambinho (PSC): 20.722 votos

José Esmeraldo (PDT): 20.219 votos

Dary Pagung (PSB): 18.721 votos

Fabrício Gandini (Cidadania): 16.948 votos

Callegari (PL): 16.842 votos

Zé Preto (PL): 15.901 votos

Alcântaro (Republicanos): 15.742 votos

Allan Ferreira (Podemos): 15.185 votos

Bispo Alves (Republicanos): 14.474 votos

Coronel Weliton (PTB): 12.176 votos

Veja os resultados e as últimas notícias das eleições 2022