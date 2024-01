‘Estamos perdendo a soberania da Amazônia para o crime organizado’, diz Barroso em Davos

É justamente a violência, avalia Barroso, que pode afetar a exploração desse potencial. Em entrevista à GloboNews após a participação no painel, o presidente do STF chamou a atenção para a “perda da soberania” para facções criminosas. Aos problemas que já assolavam a região, tais como “a extração ilegal de madeira, a mineração ilegal, a grilagem de terras e as queimadas”, somou-se a escalada do crime organizado. “Também passou a ser rota do tráfico”, disse o ministro.

“Essa é uma guerra que nós estamos perdendo”, reforçou o presidente do Supremo. “Não importa a visão de cada um sobre o endurecimento da repressão ou sobre as experiências de legalização que há em outros países. Seja qual for o caminho que se escolha, nós temos que partir do pressuposto que o que nós estamos fazendo não está dando certo”, disse Barroso, ressaltando a importância para uma política de segurança pública mais “abrangente”.