Exército suspende aval para PMs terem até 5 fuzis em casa, mas mantém permissão a militares

O Exército voltou atrás na segunda-feira, 29, depois de o Estadão revelar que as novas regras eram mais permissivas do que as editadas no governo de Jair Bolsonaro (PL). O total de armas de uso restrito que os policiais poderiam ter em casa saltava de dois para cinco.

Para os acervos particulares de homens do Exército foram definidas, em uma portaria de dezembro, as mesmas condições: cada um pode ter até seis armas em casa, sendo até cinco de uso restrito, como os fuzis.