Um país livre deveria ter também como base a empatia com todos os seres humanos, não só de sua família, dos amigos, da vizinhança, de sua cidade, de sua ideologia, de seu país. Nesse sentido é de alguma forma deprimente que um presidente seja eleito democraticamente com o seguinte lema: deportação em massa para os imigrantes ilegais, como ocorre com o americano Donald Trump. Partindo da hipótese provável de que quem abandona sua nação e seus entes queridos, em busca de uma vida melhor, o faz devido a uma série de circunstâncias penosas e indesejáveis, é algo desolador imaginar que o egoísmo de não querer o melhor para essas pessoas seja algo tão constituinte de nós.

Acabou de estrear nos cinemas brasileiros o filme “Ainda Estou Aqui”, do cineasta Walter Salles, baseada na obra de Marcelo Rubens Paiva, que trata, de maneira ao mesmo tempo sutil e contundente, das consequências brutais que um regime de exceção pode causar na vida de uma família. A história do desaparecimento do então ex-deputado Rubens Paiva, com 42 anos, mostra que nós, como país, podemos ser brutais, inclusive com inocente. Paiva, então um ex-parlamentar cassado, não era terrorista, muito menos radical, e tentava ganhar a vida apenas como engenheiro, no máximo distribuía cartas de exilados aos seus familiares, com sabemos pelos livros de história.

É claro que a história, de verdade, traz muitos paradoxos. É mais que sabido que muitos grupos que combatiam o governo autoritário brasileiro defendiam um regime tão ou mais violento e restritivo do que instalado aqui, de moldes maoistas, por exemplo. O radicalismo de ambos os lados, mesmo que um fosse extremamente mais poderoso e equipado que outro, só exacerbou as coisas. Mas, é realmente incrível que ainda, nos dias de hoje, seja tão forte no país um movimento de massas que tenha como líder um ex-presidente (sim, falamos aqui de Jair Bolsonaro) que seja nostálgico da ditadura brasileira – que sufocou opiniões, posições e, sobretudo, vidas.