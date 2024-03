Jair Bolsonaro é um líder que consegue colocar milhares de apoiadores na rua não importam as acusações ou provas que pesem contra ele, inclusive as vindouras. O fracasso das manifestações de esquerda neste fim de semana mostra que ele não conta com nenhum concorrente nesse quesito em território nacional. Sua ida para prisão, em um primeiro momento, certamente mobilizaria milhões de pessoas em protestos pelo país, bastaria ele pedir por socorro. Mas, ao que tudo indica, apuradas as circunstâncias, ele preferiria ficar em uma distância segura de milhares de quilômetros, se possível com uma ajuda do presumido amigo, o presidente húngaro Viktor Orban, como ele um prócere da chamada nova direita mundial.

Entre líderes globais que foram presos e conseguiram se recuperar para depois tornarem mandatários em seus países há gente de todas as ideologias. Temos Lenin, da União Soviética, por insurreição. Nelson Mandela, da África do Sul, por terrorismo. Hitler, na Alemanha, por tentar um golpe de Estado, assim como Hugo Chávez, na Venezuela. Temos Dilma Rousseff, por atividades revolucionárias. E, obviamente, Luiz Inácio Lula da Silva, cujo caso é em demasia conhecido por nós.

Todos eles, quando presos ou depois de soltos, souberam utilizar os momentos de encarceramento como plataforma para uma chegada triunfal ao poder, no caso de Lula, uma volta. A impressão de ser injustiçado é um poderoso elemento para agregar apoiadores a uma causa. E a arbitrariedade de ter ficado confinado é muito mais intensa, do ponto de vista de uma sociedade, do que um exílio.